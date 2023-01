BNDES voltará a financiar projetos em países vizinhos, diz Lula

Após anos de proibição, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) voltará a financiar projetos de desenvolvimento e de engenharia em países vizinhos, disse ontem (23) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele deu a declaração acompanhado do presidente argentino, Alberto Fernández, em encontro com empresários brasileiros e argentinos durante a viagem a Buenos Aires.

Segundo Lula, a atuação do banco de fomento é importante para garantir o protagonismo do Brasil no financiamento de grandes empreendimentos e no desenvolvimento da América Latina.

“Eu vou dizer para vocês uma coisa. O BNDES vai voltar a financiar as relações comerciais do Brasil e vai voltar a financiar projetos de engenharia para ajudar empresas brasileiras no exterior e para ajudar que os países vizinhos possam crescer e até vender o resultado desse enriquecimento para um país como o Brasil. O Brasil não pode ficar distante. O Brasil não pode se apequenar”, declarou Lula.

No discurso, o presidente também defendeu que o BNDES empreste mais. “Faz exatamente quatro anos em que o BNDES não empresta dinheiro para desenvolvimento porque todo dinheiro do BNDES é voltado para o Tesouro, que quer receber o empréstimo que foi feito. Então, o Brasil também parou de crescer. O Brasil parou de se desenvolver e o Brasil parou de compartilhar a possibilidade de crescimento com outros países”, disse.

No governo anterior, o BNDES fez auditorias em financiamentos a países latino-americanos na década passada e divulgou o resultado numa página especial no site da instituição na internet. As investigações não encontraram irregularidades.

PORTA AVIÕES GERA CRISE

Já às voltas com a questão ambiental da Amazônia, o Brasil poderá ser condenado internacionalmente por crime de poluição das águas oceânicas, com material radioativo, em função da crise decorrente de uma empresa turca que comprou e não quer levar o velho porta-aviões São Paulo.

No caso do porta-aviões Minas Gerais, adquirido em 1956 em meio a uma crise entre a Marinha e Aeronáutica, a solução encontrada foi o seu desmonte na costa da Índia para venda da ferragem milionária, quando era incipiente a legislação federal daquele país. Na época este era o destino de muitos “ferros-velhos” marítimos,

Juca Chaves ironizou a compra com a música “O Brasil já pode ir à Guerra, já tem porta-aviões”.

O Minas Gerais foi desativado em 1960. Tinha 211 m de comprimento e se deslocava a 46 km por hora.

O São Paulo tem 9,6 toneladas de amianto, altamente cancerígeno e está à deriva. Adquirido à França em 2000, só trabalhou 206 dias. A empresa turca diz não poder arcar com despesas acima de US$ 100 milhões para revender o ferro velho e quer deixar a conta para os pacíficos contribuintes brasileiros.

Para torná-lo num inviável navio presídio seria preciso livrar-se da atual carga e mais custos de readaptação.

Ministra ameaçada

Escolhida para o Ministério do Turismo pelo peso dos 270 mil votos que a tornaram a deputada mais votada no Estado, qualificando-se como peça importante na eleição de Lula, a deputada federal Daniela do Waguinho está sentindo o risco que pesa sobre o seu reino e do governo do seu marido, o prefeito Waguinho, de Belford Roxo.

As manifestações de funcionários, no período eleitoral, deixaram claro o jogo político e a situação dos que foram demitidos, após trabalharem na campanha, sem terem sido regularmente nomeados. Só foram mantidos dentistas e médicos admitidos em igual situação.

O fato está admitido como crime eleitoral e pode gerar a substituição da ministra, com perda do seu mandato.

Pior é a situação dos que não poderão ser recontratados.

Propaganda agressiva

As autoridades municipais estão com os ouvidos fechados às reclamações populares contra irregularidades afetando os direitos da cidadania e ao comércio de irregularidades.

Camelôs motorizados percorrerem bairros residenciais aos berros anunciando os mais variados produtos de consumo como tendo preços baratos, mas sem a garantia de qualidade.

Carros e Kombis com alto-falantes em altos níveis fazem rondas por diversas ruas sem serem importunados por qualquer agente da ordem pública, quanto à falta de licença para a atividade.

O som é alcançado à distância, permanente e enervante.

Os vendedores ilegais não se incomodam como a necessidade de sossego para os moradores, ignorando os danos que causam à saúde pública.

A Prefeitura tem inúmeros órgãos fiscalizadores e repressores, mas nenhum deles está a serviço do bem público.

O prefeito Axel Grael precisa agir, obrigando a sua numerosa equipe a fiscalizar tais fatos.

Busca de preço

Posto de combustível

Os postos de combustíveis paulistas oferecem seus produtos com preços até 10% abaixo dos praticados no Estado do Rio.

Grandes placas anunciam o litro da gasolina a R$ 4.49 nas proximidades dos limites com o Estado do Rio, onde o valor supera os R$ 4,99.

Há uma corrida de veículos com placas de Resende, Barra Mansa, Volta Redonda e até de cidades mineiras, formando filas para o fortalecimento da economia paulista. Eles até gastam mais um ou dois litros em busca da economia que chega a R$ 20,00 pelo tanque cheio. Muitos alegam que já estavam nas proximidades destes postos ou em passagem pelas proximidades.