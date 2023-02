BNDES aprova novo presidente do Conselho de Administração do banco

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em reunião realizada na sexta-feira (3) aprovou o nome do economista Rafael Lucchesi como novo presidente do Conselho de Administração (CA). Formado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Lucchesi ocupava a diretoria de Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a diretoria-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e a superintendência nacional do Serviço Social da Industrial (Sesi) desde 2011.

Com vasta experiência na área da indústria, da tecnologia e da inovação, Lucchesi também foi secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo do Estado da Bahia, ocasião em que presidiu o Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação. Naquele período, foi membro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia.

Com a entrada de Lucchesi, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, anunciou o nome do procurador federal da Advocacia-Geral da União (AGU) Walter Baère, que estava na presidência do Conselho de Administração do BNDES desde 2022 como novo diretor do banco. Baère foi secretário-executivo adjunto do Ministério do Planejamento (2017-2018) e consultor jurídico do Ministério do Planejamento (2012-2017). Também é doutorando em direito público pela Universidade de Coimbra.

Posse – Com a presença do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente, Geraldo Alckmin, o economista e professor universitário Aloizio Mercadante toma posse na segunda-feira (6) no cargo de presidente do BNDES. A posse está marcada para as 10h na sede do BNDES, no centro do Rio de Janeiro.

LULA PAGA PELOS SEUS ERROS NO RJ

Quando candidato a presidente, Lula foi alertado para o erro de tentar impor aos seus já declarados apoiadores fluminenses, do PT e PSB, a chapa “puro sangue” com Marcelo Freixo para governador e André Ceciliano , então presidente da Assembleia Legislativa, para Senador.

Não ouviu as bases que o aconselhavam a apoiar o ex-petista Rodrigo Neves, alojado no PDT desde a perda dos direitos pelo seu ídolo histórico, o próprio Lula. Rodrigo queira Lula com “dois palanques”. Também jogou para escanteio o único socialista, Alessandro Molon.

Freixo perdeu a disputa, juntamente com Rodrigo, para o então bolsonarista Cláudio Castro.

André Ceciliano (PT), político projetado na pequena cidade de Paracambi, não teve o destaque eleitoral do carioca Alessandro Molon, consagrado como o mais votado para senador, em Niterói, quase superando a votação governamental de Rodrigo Neves.

Erros por este jornal apontados, antes das eleições, estranhando o distanciamento do Estado do Rio pelo político nordestino de grande eficiência em São Paulo, terra do seu relevante vice, Geraldo Alckimin (PSB).

Não houve valorização do apoiador PSB e não se cuidou de dois palanques unindo PDT e o PT, como ocorreu no segundo turno.

RESULTADO PRÓ-BOLSONARO

Lula viu Cláudio Castro conquistar o Governo, garantindo a reeleição de Romário para o Senado, se beneficiando da divisão entre Marcelo Freixo e Rodrigo Neves.

Já no Governo, Lula só levou para o Ministério, Carlos Lupi, Anielle Franco e a esposa do prefeito de Belford Roxo, Daniella do Waguinho.

Voto de Bolsonaro

Na eleição para o Senado as prévias apontavam que os atuais governistas somavam 40 votos. Se Molon estivesse lá, o acordo sairia mais barato para o Governo, que partiria com 41 dos 81 votos. Romário não estaria lá.

Na eleição para a Alerj, o governo estadual – até aqui bolsonatista – pôde manipular à vontade apresentando dois nomes da sua linhagem para a disputa, inibindo a chamada esquerda..

Cláudio Castro saiu vitorioso através de uma chapa única O segundo candidato, apoiado diretamente por Jair Messias Bolsonaro, decidiu voltar a ser secretário de Cláudio Castro

Liderança de Cláudio

O atual quadro estadual é complexo ao traduzir uma tendência de Cláudio Castro tornar-se governador absoluto congregando todas as facções que estavam presentes na quase unanimidade por ele conseguida na Assembleia Legislativa, reduzindo a oposição a zero.

Os braços de “Dom Castro I e único” estão abertos, garantindo-lhe a desejada governabilidade. Cabe-lhe, agora, cobrar do presidente Lula e dos seus ministros, ações para resolver os problemas do Estado que move o Brasil com o seu petróleo.



LUPI LONGE DE RODRIGO

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, escolheu um interino para presidir o INSS após seu correligionário Rodrigo Neves não aceitar o convite para o cargo, sem relevância para realizações. Após a recusa, Rodrigo Neves decidiu comandar a Secretaria Executiva na Prefeitura de Niterói.

O substituto escolhido, Glauco Wamburg, já vem sendo colocado na berlinda acusado de má gestão na Fundação Leão XVIII, em meio às suas ligações com os nada esquerdistas Hugo Leal e Vinicius Neskau.

Lula já tem problemas com as denúncias contra a deputada Daniella, do Waguinho, transformada ministra em função da sua alta e questiona da votação a partir de Belford Roxo.