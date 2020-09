Bloqueios nos acessos as praias da Região Oceânica causam grandes congestionamentos

Por conta de barreiras montadas nos principais acessos das praias da Região Oceânica de Niterói, para bloquear a presença de banhistas no período de isolamento social, um grande congestionamento se formou, na manhã dessa sexta-feira em várias vias, na véspera do início do feriadão. A Guarda Municipal montou barreiras, obedecendo Decreto Municipal que segue proibindo o acesso a essas locais durante a pendemia.

No início do mês de junho a prefeitura havia liberado atividades físicas individuais, mas os fiscais perceberam que ainda haviam brechas para o banho de sol na areia, gerando aglomerações. A Prefeitura de Niterói então voltou a bloquear o acesso às praias da Região Oceânica, e no dia 5 voltou a restringir o acesso dos banhistas, passando o acesso a ser restrito aos bairros para quem fosse realmente morador.