Blogueiro niteroiense, Luca Moreira, lança livro sobre comunicação

Começando sua trajetória na comunicação aos 16 anos de idade como aprendiz de uma companhia de teatro, o niteroiense Luca Moreira reuniu todas as histórias que acumulou nos últimos anos como entrevistador em seu site e colocou tudo no livro: “300 Histórias para se Inspirar”. O livroé produzido pela Moreira Comunicação e distribuído mundialmente pela Amazon em forma de e-book.

Relatando além de seus momentos como jornalista, como a entrevista que em menos de três horas bateu 28 mil acessos no site, o autor também conta um pouco de sua visão como estudante de jornalismo e traz algumas reflexões relacionadas a carreira e a vida pessoal. Para finalizar, o livro conta com entrevistas na íntegra selecionadas a dedo pelo próprio autor, que incluem Luísa Sonza, Danton Mello, Kiko Mascarenhas, Di Ferrero, e por também um bate-papo com o renomado chef de cozinha brasileiro Carlos Bertolazzi e o alpinista brasileiro Rodrigo Raineri, que em 2011 foi o primeiro brasileiro a escalar duas vezes o Monte Everest.

Descendente de família mineira, Luca Rocha Moreira nasceu no dia 14 de maio de 1998, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Sendo o segundo filho da funcionária pública Lucia Maria Rocha da Silva e o quarto e último filho do design gráfico Luiz Carlos Falcão Moreira (1945 – 2021). Em sua família por parte de mãe, Luca é neto do ex-comissário de bordo da VARIG, José Ribeiro Rocha, que aos 91 anos, também escreveu dois livros contando suas memórias. Ainda pequeno tinha bastante influência da família paterna para que seguisse o ramo de seu pai e seus irmãos na gráfica, porém foi no segundo ano do ensino médio que as coisas mudaram de rumo por completo.