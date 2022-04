Blocos protestam contra proibição

Blocos de Carnaval da cidade do Rio estão se mobilizando contra a impossibilidade de poderem desfilar em 2022. No feriado de Carnaval, a alta dos casos de Covid-19 provocada pela variante Ômicron impediu que os eventos acontecessem. Neste mês, os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí foram liberados. Contudo, os blocos de rua só devem retornar em 2023.

Um ato está marcado para esta quarta-feira (13) no Centro da cidade, em protesto contra a proibição de blocos de Carnaval. A passeada deve sair da Candelária Rumo à Cinelândia. O ato foi convocado pelo movimento Ocupa Carnaval. O movimento afirma representar 141 associações e blocos da cidade do Rio de Janeiro. Tomás Ramos é um dos membros do Ocupa Carnaval. Em breve entrevista ao jornal A TRIBUNA, ele falou sobre as reivindicações levantadas pelo movimento.

“A gente está querendo deixar claro que temos direito de bater tambor na praça e a Prefeitura tem o dever de garanti-lo. A medida que a Prefeitura não cumpre seu dever, não pode reprimir nosso direito. isto está na Lei Orgânica do Município. Quando a Prefeitura não cumpre seu dever isso inviabiliza uma série de manifestações carnavalescas, mas muitas outras conseguem acontecer apesar da incompetência da Prefeitura”, disse.

Contudo, representantes de alguns dos maiores blocos da cidade enxergam a realização ainda em 2022 como inviável. Um deles é o tradicional Cordão da Bola Preta, que possui uma história centenária na cidade. O presidente do bloco, Pedro Ernesto Marinho, conversou com a reportagem. Ele admitiu que em 2021 não havia condições de haver o evento, mas disse não ter entendido a proibição em 2022.

“Em 2020 no mês de junho, o Fórum Carioca decidiu que não havia viabilidade para ter o Carnaval de 2021. Neste ano, a gente não entende porque o Carnaval não aconteceu. Isso é um descaso com uma festa tão tradicional e que tantas alegrias, vitórias e geração de emprego proporciona. Fomos ignorados. Esta é a posição do Bola Preta”, afirmou.

Procurados, a Polícia Militar e a Prefeitura do Rio de Janeiro não haviam respondido, até o fechamento deste texto.