Blocos de rua podem não acontecer em carnaval programado para abril

Os tradicionais blocos de rua como Cordão da Bola Preta, Orquestra Voadora, Céu na Terra e Quizomba podem não desfilar esse ano no carnaval programado para acontecer em abril. A decisão pode acontecer, pois eles não podem ter a estrutura como banheiros químicos, ambulâncias, segurança, organização de trânsito e limpeza das ruas. Esses blocos arrastam multidões pelas principais ruas

A responsável pela organização do carnaval de rua, a Riotur, Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro informou na semana passada que não vai ter tempo hábil para organizar o carnaval de rua com estrutura necessária para os blocos e foliões.

A Associação Independente dos Blocos de Carnaval de Rua da Zona Sul, Santa Teresa e Centro do Rio (Sebastiana) anunciou que não vai colocar os 11 blocos que representa na rua este ano. Segundo a presidente da Sebastiana, Rita Fernandes, a liga prefere se preparar para o Carnaval de 2023. Para Rita, a cidade não teria estrutura para receber todos os 600 blocos oficiais.

Outra associação de agremiações que promovem o carnaval de rua, a Desliga dos Blocos informou que os coletivos que fazem parte dela tomarão a decisão de ir ou não para as ruas de forma independente.