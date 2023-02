Blocos agitam o final de semana no Rio

A cidade do Rio de Janeiro está em festa com vários blocos de carnaval neste final de semana.

Pela primeira vez na Praça Tiradentes, no Centro, o Bloco Desliga da Justiça abriu a segunda semana de pré-carnaval na cidade em grande estilo, com um desfile colorido, numa atmosfera democrática, cheia de figuras conhecidas deste e de outros carnavais. Num retorno triunfal após a pandemia, o clima era de felicidade genuína e o desfile do bloco, que tinha como tema “Descobri que te amo demais”, chegou para celebrar a vida e os seus 14 anos de história.

“É muito bom estar de volta, na rua, com quem a gente ama. O carnaval deste ano traz de volta a liberdade da gente ser quem é, sem medo”, celebrou Felipe Seperuelo, diretor do Desliga.

Neste sábado, ainda será movimentado com os seguintes blocos Calma Amor (Irajá); Carnavraaau (Saúde); Gordelícia, (Piedade); Bloco H Romeu Pinto, (Realengo); Vou Treinar e Já Volto e Bloco Carnavalesco Nem Muda Nem Sai de Cima (Tijuca); Minha Raiz (Maracanã); Panela Preta de Curicica (Curicica); CarnaEco (Barra da Tijuca); Cordão do Prata Preta (Gamboa); Fala Meu Louro (Santo Cristo); GB Bloco e Imprensa Que Eu Gamo (Laranjeiras); Mistura de Santa (Santa Teresa); Seu Kuka é do Grajaú (Grajaú) e Spanta Neném (Lagoa).

DOMINGO É DIA DE LEXA

Já no domingo os megablocos abrem a programação no Centro do Rio às 8h, com o Bloco da Lexa, que promete arrastar 500 mil foliões pela Avenida Presidente Antônio Carlos em sua estreia no Carnaval carioca.

A animação nos bairros fica por conta dos blocos Amigos da Barra (Barra da Tijuca); Associação Bloco Carnavalesco Coração Das Meninas (Gamboa); Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Unidos do Rego Barros e BC independente do Morro do Pinto (Santo Cristo); Bloco Cultural do Jiló (Tijuca); Bigodinho Esticado (Méier); Bloco Carnavalesco Xodó da Piedade (Piedade): Chá da Alice (Centro) e Chinelo de Dedo (Centro); Bloco das Gambas (Rio Comprido ); Foliões do Rio (Jardim Guanabara), e Bloco Se Cair Eu Como, na Freguesia, (Ilha do Governador); Me Esquece (Jardim Botânico); Vira Lata (São Conrado); Bloquen (Flamengo); Carnaval e Bloco Folia do Largo do Sapé (Bento Ribeiro); Ensaio Técnico do Multibloco (Lapa); Mini Seres do Mar (Laranjeiras) e o Piratas Ordinários (Saúde).

Ensaios mirins do Carnaval

Também no domingo, as agremiações que compõem o Grupo Mirim das Escolas de Samba estarão com seus componentes e todos os segmentos no Sambódromo, dando uma mostra do que farão na grande festa de encerramento dos desfiles da terça-feira de Carnaval, dia 21 de fevereiro. O ensaio técnico da meninada vai ser antes das apresentações do Acadêmicos do Salgueiro e da Portela, e um motivo mais do que especial para o público lotar as arquibancadas do Sambódromo e chegar mais cedo à Passarela do Samba.

Dezesseis escolas estarão representadas, com casais de mestres-sala e porta-bandeiras, passistas, baianinhas e bateria formada por ritmistas da Nova Geração da Estácio de Sá, além de alunos da Escola de Percussão de Mestre Chuvisco.

Quatro escolas da Série Ouro e duas do Grupo Especial fazem os últimos acertos no Sambódromo antes dos desfiles oficiais. Em Cima da Hora, Império da Tijuca, Acadêmicos de Niterói e São Clemente farão ensaios técnicos no sábado, a partir das 19h30. Dia 5, domingo, é a vez de Salgueiro e Portela, a partir das 20h30.

Os acessos ao Sambódromo serão feitos pela Rua Benedito Hipólito, portões 1 e 2. As estações Central e Praça Onze do Metrô vão funcionar excepcionalmente até a meia-noite aos domingos, enquanto houver ensaios técnicos. As demais estações do sistema vão fechar às 23h e, a partir desse horário, funcionarão apenas para desembarque, como de praxe, aos domingos. Aos sábados, o Metrô vai funcionar em horário normal.

ESQUEMA ESPECIAL PREPARADO PELA RIOTUR

Segundo a RioTur, quem for curtir a folia vai encontrar o maior esquema operacional já produzido até hoje para a grande festa. O público estimado de foliões nas ruas da cidade para este ano é de cinco milhões de pessoas. Haverá oito postos médicos fixos, dois a mais que em 2020 e 220 ambulâncias à disposição do público, tudo isso para desafogar o sistema de saúde da cidade. O folião vai contar ainda com 34 mil estações sanitárias, entre banheiros químicos e mictórios, posicionados por onde passarão os blocos, sendo 10% exclusivos para pessoas com deficiência (PCDs). E para ajudar na limpeza da cidade, a Comlurb vai disponibilizar a maior estrutura já utilizada pela companhia durante o carnaval, com 2550 garis, carros-pipa, equipamentos de higienização de urina, varredeiras de grande, pequeno e médio porte e mil contentores de 240 litros.

“Os cariocas e os turistas, sejam brasileiros ou estrangeiros, merecem essa alegria. Afinal, o Rio de Janeiro comanda os melhores eventos do mundo”, comemora o presidente da Riotur, Ronnie Aguiar, sem esconder a satisfação em estar à frente, junto às instituições parceiras, da maior festa popular do mundo