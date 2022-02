Bloco do engarrafamento promete desfilar nas estradas

Quem está querendo viajar nestes dias de carnaval para as regiões dos Lagos, Serrana e Leste fluminense, deverá se preparar para pegar a estrada com segurança, mas também com trânsito.

A concessionária Arteris Fluminense calcula que cerca de um milhão de veículos passem pelos 322 quilômetros de rodovia durante o período de carnaval.

Para isso, as equipes da concessionária estão preparadas para aumentar a demanda de tráfego na BR-101. Segundo informa ainda a concessionária, a maior concentração de veículos para o trecho de 60 quilômetros entre as cidades de Niterói e Rio Bonito. O aumento do fluxo deverá ocorrer a partir das 14h do dia 25 de fevereiro, sexta-feira.

Na sexta-feira (25), com 104 mil, e no sábado (26), com 98 mil veículos. Já para o retorno são esperados para a quarta-feira de cinza, dia 2 de março, 121 mil veículos.

Já a CCR Via Lagos, iniciou nesta quarta-feira (23), a Operação Especial de Carnaval 2022. A previsão é de que 382 mil veículos passem pela via até o dia 7 de março, sendo o fluxo mais intenso nesta sexta-feira e sábado, sentido Costa do Sol.

Marcia Valeria, de 58 anos, aposentada, viaja todos os anos para a região dos lagos com a família, e fala sobre a importância do planejamento para pegar a estrada nesses dias de carnaval.

“Todos os anos nos preparamos para sair mais cedo e evitar o engarrafamento e o estresse. Sabemos que esse período muitas pessoas aproveitam para descansar e curtir os dias com os amigos e família, é importante se planejar para que esses dias sejam aproveitados o máximo possível”, conta Marcia.

Segunda a concessionária Ecoponte a expectativa é que, de quarta-feira (23) até dia 7 de março, cerca de 1,7 milhão de veículos passem nos dois sentidos da Ponte. O período de maior movimento será de quarta a sexta-feira (25), com previsão de 280 mil veículos em direção a Niterói e Região dos Lagos. Para a volta, 144 mil veículos seguirão no sentido Rio na Quarta-Feira de Cinzas (2/3) e quinta-feira (3).