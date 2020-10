Bloco carioca Spanta Neném lança concurso on-line para escolha do samba-enredo

Em homenagem a Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, o Gonzaguinha, que teria completado 75 anos no dia 22 de setembro de 2020, o bloco carnavalesco carioca Spanta Neném, pela primeira vez, lança uma disputa nacional totalmente digital para a escolha de seu samba-enredo, trazendo o artista como tema. As inscrições estarão abertas do dia 21 de outubro a 11 de novembro de 2020 pelo site spanta.com.br. O cantor Daniel Gonzaga, filho de Gonzaguinha, será um dos jurados da banca curadora do Spanta. Qualquer pessoa, residente ou não no Rio de Janeiro, poderá participar.

O bloco existe desde 2002 e desfila às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul da capital. A decisão inédita de realizar a disputa on-line se deu pela indefinição do futuro por conta da pandemia.

“Acreditamos no samba como expressão inequívoca de nossas emoções e identificação do nosso povo. Nossas disputas, sempre alegres e plurais, têm como maior objetivo valorizar o artista brasileiro e a nossa história. Neste momento em que as dificuldades são ainda mais graves para a classe, cabe a todos nós estimularmos sempre que possível a criação artística, tão importante para a nossa sanidade emocional. Por isso, é menos importante agora a discussão sobre se e quando teremos carnaval, mas, sim, como cuidamos dos nossos e das nossas tradições. Seja pulando o carnaval nas ruas ou confraternizando virtualmente, levaremos a nossa mensagem de alegria e de esperança aos foliões, homenageando esse artista que deixou um legado profundo, autêntico e atemporal para a música brasileira”, explica Diogo Castelão, diretor-presidente e idealizador do Spanta.

Com o tema Semente do Amanhã, composição de Gonzaguinha que transmite uma mensagem positiva de que “esse tempo vai passar; não se desespere não, nem pare de sonhar”, a disputa será dividida em quatro fases e contará, além da banca curadora do Spanta, com votação popular. Três sambas-enredo vão disputar a final. O resultado será anunciado, ao vivo, no canal do Spanta no YouTube, no dia 13 de dezembro.

O vencedor será contratado para se apresentar na próxima edição do Festival Spanta, além de gravar um clipe do samba-enredo, garantir vaga no Clube de Compositores do Spanta e ganhar passaportes vitalícios para o Festival Spanta. O segundo e o terceiro colocados também serão premiados.