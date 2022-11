Black Friday tem movimento tímido em Niterói

Os niteroienses não se animaram com a Black Friday, nesta sexta-feira (25). Shoppings do Centro da cidade tiveram movimento normal se comparado a outras sextas-feiras.

Quem tirou o dia para conferir as “promoções” afirma ter se deparado com preços semelhantes ao praticado em dias normais. É o caso do motorista Rogério Rodrigues, que queria comprar uma televisão numa loja do shopping Bay Market, mas deixou para a próxima.

Plaza Shopping teve movimento tímido – Foto: Vítor d’Avila

“A TV que eu quero estava na faixa de R$ 3 mil. Fui conferir hoje e o preço estava R$ 2,9 mil. Só R$ 100 de desconto. Esperava pagar até R$ 2,2 mil na Black Friday. Vai ficar para a próxima”, disse.

Caso parecido é o da aposentada Vera Lucia, que comprou um fogão novo em uma loja do Plaza Shopping. Ainda que tenha achado o preço alto, ela achou o valor justo diante da qualidade do produto.

“O preço estava salgado, mas eu precisava de um fogão novo, fazer o que? Pela qualidade eu até achei o preço justo, mas com essa Black Friday eu imaginava pagar mais barato”, reclamou.

Vera e Vilma fizeram compras no Plaza Shopping – Foto: Vítor d’Avila

Também aposentada, Vilma Jardim estava fazendo compras no Plaza Shopping junto com Vera. Ela reclamou após pagar mais de mil reais em um par de tênis. Em sua opinião, as promoções anunciadas são mais propaganda do que realidade.

“Eu comprei um tênis e paguei R$ 1,3 mil. Eles ainda dizem que o valor é com desconto. É só propaganda”, lamentou-se.