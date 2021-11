Black Friday anima os consumidores, mas alguns ainda desconfiam

As pessoas estão mais animadas esse ano com os descontos oferecidos pela famosa Black Friday. As ruas e centros de compras de Niterói e São Gonçalo ficaram lotados de pessoas à procura de bons descontos para comprar seus desejados itens. É o caso da dona de casa Ângela Vinturelli, de 48 anos, de São Gonçalo. Ela estava esperando a data para comprar uma geladeira.

“A minha geladeira tem uns 12 anos, durou muito. Mas quero uma mais moderna, dessas que sai água na porta. Vi que ela estava custando em média R$ 2,5 mil. Juntei um dinheirinho e hoje já achei em um site por R$ 2,1 mil. Vou esperar mais uns dias para ver se abaixa mais o valor, mas vou comprar”, conta Ângela.

Uma pesquisa realizada pela Social Miner, empresa que une dados de consumo, tecnologia e humanização para ajudar sites a otimizarem seus resultados, revelou que 48% dos consumidores pretendem aproveitar as ofertas desse ano. A pesquisa também apontou que o item em promoção mais procurado pelos consumidores são os da área de eletrodomésticos e os eletrônicos.

A advogada Lizandra Domingues, de 27 anos, também moradora de São Gonçalo, comprou uma televisão de 60 polegadas por um motivo especial.

“Meu marido ama videogame, passa a maior parte do tempo jogando, quis dar a TV de presente pra ele por isso. Consegui a que ele queria pelo valor de R$ 2,9 mil. Achei ótimo porque não estava encontrando por menos de R$ 3,2 mil. Comprei logo e ainda trouxe uma escova secadora de cabelo pra mim”, conta.

A data oficial da Black Friday é hoje (26), mas muitas lojas físicas e online já estão com promoção há alguns dias. Os shoppings de Niterói, inclusive, ampliaram horários de funcionamento para que clientes consigam aproveitar as ofertas. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL) informou que, este ano, a expectativa é de 9% de aumento nas vendas, comparada com 2020.

Ainda tem aqueles que não se importam com o festival de ofertas porque não acreditam nos valores oferecidos pelas lojas. O professor de história, Matheus Mendonça, de 32 anos, de Niterói, disse que fotografou os preços em uma loja no mês passado para comparar com os da Black Friday.

“Sempre me disseram que tinha enrolação nessas promoções, mas eu nunca tinha parado para analisar. Esse ano resolvi prestar atenção. Minha esposa precisava de um celular, como eu já esperava a Black Friday esse mês, em outubro eu passei nas lojas que costumamos comprar e fotografei os preços dos aparelhos que ela gostou. Um estava custando R$ 2 mil e o outro R$ 1,2 mil. Na primeira semana de novembro eles aumentaram para R$ 2,2 mil e R$ 1,3 mil respectivamente. E essa semana voltaram ao preço inicial com a placa da Black Friday. Tem algo errado aí, não acha? Que promoção é essa?”, questiona o professor.

Além dos produtos eletrônicos, depois de um ano com fronteiras fechadas e viagens proibidas, muitas pessoas foram atrás de promoções de passagem de avião. Foi o caso da empresária gonçalense Keyla Machado, de 25 anos. Ela se empolgou e comprou quatro viagens internacionais.

“Um amigo me indicou um site que ele está acostumado a comprar pacotes de viagens. Quando entrei, tinham viagens de R$ 4 mil reais custando R$ 1,7 mil. Comprei um pacote para Miami, Cancún, Fortaleza e Disney. Todas para 2023 ou 2024 com passagem e hospedagem. Todas as viagens saíram por R$ 5,5 mil. Eu fiquei enlouquecida! Já estou contando os dias”, disse.

O monitoramento do Reclame Aqui na Black Friday mostra que, das 12h de quarta-feira (24) até às 12h de sexta-feira (26), os consumidores fizeram 6.966 reclamações no site. Os números são a nível nacional, já que o site não tem registro regional e grande parte das queixas são do e-commerce.