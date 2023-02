Bispo Auxiliar será apresentado à Arquidiocese de Niterói

Neste sábado, dia 04, o Bispo Auxiliar de Niterói, Dom Geraldo de Paula Souza, será apresentado à comunidade Arquidiocesana da cidade. O evento terá início ás 15h com a acolhida e Terço da Misericórdia, Louvor e animação com a Comunidade Católica Divina Luz e os apresentadores Silvio Junior e Ronald Carvalho.

A Santa Missa solene, com a apresentação de Dom Geraldo será presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Niterói, Dom José Francisco Rezende Dias, às 16h30, no Ginásio Dom Bosco, situado na Rua Santa Rosa, 207, em Santa Rosa.



Dom Geraldo de Paula é natural de Natural de Assaí, no Paraná. Nasceu em 1º de novembro de 1961, cursou Filosofia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas e em 1985 começou no Seminário. Em fevereiro de 1986, fez seus primeiros votos religiosos na Congregação do Santíssimo Redentor e a Profissão Perpétua, em janeiro de 1989.



Dom Geraldo de Paula foi nomeado Bispo auxiliar pelo Papa Francisco, no dia 19 de outubro de 2022, no mês em que se celebra a Padroeira do Brasil. No dia 20 de dezembro, foi Ordenado Bispo no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, São Paulo.





De 2010 a 2020, escreveu artigos para jornais e revistas sobre vocação, psicologia e pastoral e , em 2022, participou da elaboração do Livro do Jubileu dos 70 anos da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Jardim Paulistano, São Paulo , pela Editora Santuário, Aparecida, SP.



SERVIÇO: Apresentação do Bispo Auxiliar de Niterói, Dom Geraldo de Paula

Horário: 14h às 19h

Local: Ginásio Dom Bosco

Endereço: Rua Santa Rosa, 207, Santa Rosa, Niterói