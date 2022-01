Nas estações mais quentes, o surgimento de cobras venenosas é maior por causa do aumento da temperatura e umidade. Em uma cidade a beira mar, como Niterói, a presença das serpentes é natural e pode, inclusive, indicar que houve melhoria dos indicadores ambientais.

A presença das cobras não é agradável para muitos. Em Niterói, o medo de ser picadodeixa moradores preocupados, principalmente nas regiões próximas das matas, restingas. A ciência explica que no verão o aparecimento é mais comum porque são répteis que ficam mais ativos durante as temperaturas altas.

Os bairros de maior incidência de cobras venosas são os da Região Oceânica como um todo., No entanto, Itacoatiara se destaca por causa da densidade da mata e das pedras. Por exemplo, o Costão exige precaução, especialmente em pequenas fendas. As mais comuns em Niterói, como na Região Sudeste como um todo, são a jararaca e coral.

De acordo com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP,

a Organização Mundial da Saúde incluiu recentemente o ofidismo (acidentes provocados por serpentes venenosas) como uma doença tropical negligenciada.

No Brasil, as picadas de jararaca (Bothrops jararaca) respondem por cerca de 90% do total de acidentes com humanos envolvendo serpentes. A FAPESP informa que “o veneno da jararaca pode provocar lesões no local da picada, tais como hemorragia e necrose que podem levar, em casos mais graves, a amputações dos membros afetados. Uma das toxinas responsáveis pela ação hemorrágica do veneno da jararaca, a jararagina, foi isolada em 1992 e é bastante estudada por pesquisadores no Brasil e de outros países. A jararagina faz parte da família de um grupo de proteínas (metaloproteinases), uma das principais responsáveis pelos efeitos locais da picada, como hemorragia, edema e inflamação.”

Segundo o estudo publicado, a jararagina se fixa às proximidades dos vasos, ligando-se a componentes de matriz extracelular (responsáveis pela estrutura do vaso), comprometendo sua integridade e induzindo o sangramento local, que se constitui um dos principais sintomas do envenenamento.

A pesquisa indica que “o grande problema são as lesões no local da picada caracterizadas principalmente por edema, inflamação e hemorragia, que não são neutralizadas pelo soro antiofídico. Diante disso, cerca de 10% das vítimas ficam com alguma sequela grave, tais como perda da função ou até mesmo amputação do local afetado”, disse.

Pelo lado positivo, depois de muitos anos de campanha, a conscientização ambiental em relação a preservação das cobras aumentou, por isso são cada vez menores os índices de matança. Em entrevista ao jornal A TRIBUNA, o biólogo do Instituto Vital Brazil, Claudio Machado, reforça a importância do cidadão chamar a defesa civil, guarda ambiental ou o corpo de bombeiros ao se deparar como réptil.

Ele adverte que para evitar ser picada, a pessoa deve manter uma distância mínima dois metrosde distância e jamais tentar capturar. Deve-se ficar parado, com a distância mantida pois a tendência da cobra é se afastar por não se sentir ameaçada. Ou seja, em geral os acidentes são consequência da ação do homem e não a causa.

Mas caso o incidente ocorra, o biólogo diz que o local da picada deve ser lavado logo com água e sabão. A vítima deve se manter em repouso e se a picada for no braço ou na perna, essas extremidades devem ficar levantadas.

“Leve o acidentado imediatamente ao polo de atendimento mais próximo. É importante que o tratamento seja rápido e realizado por profissionais de saúde qualificados, em unidades de atendimento médico especializadas”, comenta o biólogo.

Em Niterói, o atendimento de emergência é feito no Hospital Antônio Pedro, e é fundamental que a pessoa seja atendida logo, nas primeiras horas. O site do Instituto Vital Brazil disponibiliza um guia de bolso que concentra informações úteis sobre os soros antipeçonhentos e como agir em caso de acidentes. O link: http://www.vitalbrazil.rj.gov.br/guia-bolso.html

Ao brincar com a prima numa área de mata, o porteiro Bruno Morais não percebeu que havia sido picado até o pai avisar que o local estava inchado e com dois pequenos buracos.“Fui direto ao local de atendimento que tinha o soro antiofídico”.

Perguntado sobre o número de ocorrências em Niterói, o biólogo diz que não tem dados precisos pela falta de notificação de órgãos responsáveis. Porém, no estado do Rio estima-se 82 acidentes com cobras em 2021, em contraste com 2020, quando foram registrados 644 acidentes.

Isis Chaby*

*Estagiária com supervisão de Luiz Antônio Mello