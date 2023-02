Biografia do grupo Terra Trio será lançada hoje, no Rio

O grupo “Terra Trio” ganhou uma biografia. O lançamento do livro que conta a história do grupo acontece nesta quarta-feira, 8, às 19h, na Livraria da Travessa de Ipanema (Rua Visconde de Pirajá, 373), com a presença do autor e dos integrantes do grupo. O livro é escrito pelo jornalista natural de Niterói, Ricardo Schott.

A história dos irmãos Ricardo Costa, Fernando Costa e José Maria Rocha, os integrantes do Terra Trio, passa por grandes artistas como Maria Bethânia, Nara Leão, Sidney Miller, Áurea Martins, Pedro Santos (o popular Pedro Sorongo, percussionista extraordinário e autor do cultuado disco Krishnanda, de 1968), Sueli Costa, Marisa Gata Mansa e Martinho da Vila.

Em especial, passa pela carreira de Maria Bethânia, já que o Trio esteve ao lado dela em vários espetáculos e discos ao vivo entre os anos 1960 e 1970.



Coube ao trio a função de dar vida às ideias musicais dessa turma. Nessas páginas, o leitor vai conhecer um pouco mais sobre o cenário da música instrumental no Brasil, ler sobre as recordações da noite carioca e saber como discos ao vivo ganharam enorme importância no mercado fonográfico brasileiro. Também vai conhecer a época em que os irmãos, morando em família num apartamento em Ipanema, respiravam música o dia inteiro – a ponto de chamar a atenção de vizinhos famosos.



“Terra Trio”, o livro, foi feito a partir de várias entrevistas (com o grupo e com artistas que trabalharam com eles) e também a partir de um extenso material compilado pela própria mãe dos três irmãos, Dona Emília, e que ficou guardado durante vários anos pela família. Não por acaso, vários artistas falam que Dona Emília, antes de ser a mãe dos três, era a “mãe” do Terra Trio – e por consequência, a mãe de toda uma sonoridade que marcou a MPB.”