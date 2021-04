‘Bingo da covid’ é interditado em São Gonçalo

Um bingo clandestino foi interditado, na noite deste sábado (3), no Clube Tamoio, bairro Zé Garoto, em São Gonçalo. De acordo com a Prefeitura da cidade, aproximadamente 200 pessoas foram flagradas no local, aglomeradas e sem máscaras, contrariando normas de prevenção e combate ao coronavírus.

A ação foi deflagrada após uma denúncia anônima. Equipes da Prefeitura, Vigilância Sanitária, Secretaria de Ordem Pública e a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), com apoio da Polícia Militar, foram deslocadas para o clube, por volta de 23h40. Chegando ao local, causou estranheza aos agentes o estacionamento lotado.

Cerca de 200 pessoas estavam aglomeradas e sem máscaras – Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

No salão do clube, as equipes encontraram as pessoas reunidas. Ainda segundo a Prefeitura, alguns dos participantes tentaram fugir pela saída de emergência. Os responsáveis pelo bingo foram encaminhados para a 73ª DP (Neves), e foram autuados pela Lei 387/2011, que prevê como penalidade a multa de R$ 8.650,32, por descumprir normas legais federais, estaduais e municipais, destinadas à promoção, prevenção e proteção à saúde.

O Município informou que o local foi interditado por tempo indeterminado. A reportagem tentou entrar em contato, por telefone, com o Clube Tamoio. Entretanto, as ligações não foram atendidas.

Decreto

De acordo com o decreto municipal 108/2021, que prevê medidas restritivas contra o contágio da covid-19, está proibida a realização de eventos sociais em ambientes como salões e casas de festas, inclusive infantis, e espaços de recreação infantil, parques de diversões itinerantes, clubes sociais, parques temáticos e de qualquer atividade com presença de público, que envolva aglomeração de pessoas, tais como eventos desportivos, shows, casas noturnas, boates, carros de som, trio elétrico, passeata, parques externos e internos, salas de jogos, cinemas, espaços de entretenimento externos e internos, inclusive eventos culturais, de entretenimento e de lazer, feiras de negócios e exposições e eventos corporativos.