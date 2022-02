Bilionário russo se afasta do comando do Chelsea, atual campeão Mundial

Roman Abramovich, proprietário do Chelsea, clube do norte de Londres, capital da Inglaterra, informou em comunicado que se afastou do controle da equipe. O bilionário russo fez sua fortuna durante a época de existência da União Soviética, e tinha forte ligações com o governo de Vladmir Putin, atual presidente da Rússia.

Atualmente, a Fundação do Chelsea é presidida pelo norte-americano Bruce Buck, que também comanda a diretoria de futebol dos Blues. Abramovich deixa o comando após 19 anos a frente das operações da equipe, que na conquista do Mundial entre clubes, recentemente no início do mês, venceu todos os títulos possíveis no futebol. Em nota oficial, o magnata afirmou que sempre tomou decisões pensando no melhor para o time.

“Sempre tomei minhas decisões pensando nos melhores interesses do clube. Sigo comprometido com esses valores. É por isso que hoje estou dando aos curadores da Fundação de caridade do Chelsea a administração e os cuidados do Chelsea FC.” credito que, no momento, eles estão em melhor posição para cuidar dos interesses do clube, dos jogadores, do estafe e dos torcedores”, disse.

A decisão do bilionário acontece dias depois de um membro do Parlamento Britânico exigir que Abramovich abrisse mão do controle do clube londrino. No entanto, o magnata não deixará de ser proprietário da equipe. A fortuna do russo é estimada em 14,5 bilhões de dólares.

A Rússia invadiu o território da Ucrânia, contrariando a soberania nacional dos ucranianos e gerando uma crise global. A guerra entre os países está no terceiro dia de ofensivas militares, enquanto os russos tentam dominar a capital Kyev.

Leia o comunicado de Roman Abramovich na íntegra:

Durante meus 20 anos como dono do Chelsea FC, eu sempre vi meu papel como um guardião do clube, cujo trabalho era garantir que a instituição tivesse todo o sucesso que tem hoje, assim como construir o futuro, ao mesmo tempo em que temos uma imagem positiva em nossa comunidadade.

Foto: Divulgação