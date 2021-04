‘Biker Rock Niterói’ lança novo projeto, totalmente virtual e promove ação social

Em tempos de pandemia, muitos eventos estão tendo que se adaptar à nova realidade, que exige de todos o respeito às medidas de distanciamento e isolamento social. Mas, felizmente, as ferramentas tecnológicas estão servindo como alternativa para a realização de encontros que, outrora, jamais se imaginara acontecer de modo não presencial.

É o caso do animado encontro de motociclistas “Biker Rock Niterói”, que está lançando o seu mais novo projeto, o “Biker Rock On”. Respeitando todos protocolos de saúde e adaptado aos novos formatos de entretenimento, o evento será realizado dias 17 e 18 de abril, com a proposta de trazer uma revolução dos bikers totalmente online e gratuita.

Na programação, haverá live interativa, além de apresentações de rock ao vivo. E ainda: bate-papo bikers, espaço de fala para presidentes de moto clubes tradicionais, convidados especiais, presença da rainha Biker Rock 2019, atrações surpresa, a turma do rock, sorteios, e anúncio de parceiros.

O ponto alto deste encontro vai além do som do rock ou do ronco dos motores, mas sim na ação social para arrecadar alimentos não perecíveis às famílias carentes que perderam seus entes de Covid-19. Uma nobre demonstração de fraternidade, solidariedade e sensibilidade ao momento que vivemos. Também de resignação, já que a confraternização presencial não é possível, fazer o bem é.

A Instituição A Arte Salva Vidas, associada a Federação de Moto Clubes do Estado do Rio de Janeiro será a mediadora para destinar os alimentos arrecadados. Diversos moto clubes estão unidos nesta esta causa. Junte-se a nós!

Será a primeira vez que um encontro de motos se realizará em formato Online. A organizadora do evento Mariana Tauil destaca ‘’ o lançamento desta edição especial é o retrato do início de uma nova era Biker! Montamos uma programação bem quente e atual, com shows ao vivo, papo biker, convidados especiais, sorteios e uma campanha para arrecadar alimentos para a Instituição A Arte Salva Vidas. O objetivo da edição On é gerar um novo canal de entretenimento e comunicação entre os moto clubes do Brasil’’

A transmissão do evento será nas midias sociais no canal do Youtube, Facebook e Instagram da Conecta Entretenimento.

PROGRAMAÇÃO

Sábado 17/04/2021 16h – 18h

16h Abertura

16:10h Show Trincaz Band

16:20h Show Stigma

16:30h Mesa de Debate ‘’O impacto da pandemia no circuito dos encontros’’

17h Show Trincaz Band

17:10h Show Stigma

17:20h Campanha de arrecadação de alimentos

17:30h Rodrigo Santos Acústico

18h Encerramento

Domingo 18/04/2021

16h Abertura

16:10h Show Bruno Rigoni & Edu Tamaki Especial ‘’Sons of Anarchy’’

16:30h Mesa de Debate ‘’A retomada dos eventos’’

17:00h Sorteio de produtos rocker

17:10h Customização de Moto

17:20h Campanha de arrecadação de alimentos

17:30h Al Pratt & The Session

18h Encerramento