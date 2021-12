Bienal Rio 2021: títulos infantis ganham destaque

Até dia 12 de dezembro acontece a Bienal do Rio 2021, uma das maiores feiras literárias do país, e a literatura infantojuvenil, com livros especiais para entreter a garotada e paradidáticos que abordam temas transversais de maneira lúdica, está bem representada.

Professores que comprarem seus títulos em algumas editoras podem acessar o site e baixar o material de apoio didático que acompanha os literários. Esse é o caso da Editora Colli Books que está no Boulevard do Livro, na Rua B, Pavilhão Laranja, e atende às diretrizes da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), especialmente direcionado às escolas.

“É uma honra participar da Bienal com a nossa parceira, Cataventos. Esse evento é muito importante porque movimenta o mercado editorial, além de reunir o melhor da literatura em nosso país”, finaliza Isa Colli, escritora e diretora da Colli Books.