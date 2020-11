Biden já tem votos para ser novo presidente dos Estados Unidos

Apesar da votação ainda estar sendo apurada o democrata Joe Biden já garantiu a quantidade de votos para ser o novo presidente dos Estados Unidos. Até a última contagem Biden estava com 284 votos no colégio eleitoral contra 214 do atual presidente republicano Donald Trump.

Biden está à frente na contagem dos votos de estados decisivos como Pensilvânia, Arizona, Georgia e Nevada. Apesar das estatísticas Trump continua afirmando, inclusive nas suas redes sociais, que está rumo a reeleição. Trump está acusando, sem provas, que pode ter ocorrido uma possível fraude nos votos pelos correios.

Ainda faltam terminar as apurações dos votos nos estados da Carolina do Norte, Geórgia e Alasca.

Em apuração…