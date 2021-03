Bicicletas vermelhinhas não funcionarão no final de semana

Quase um mês depois de serem inauguradas as bicicletas vermelhinhas de Maricá terão o funcionamento suspenso em todas as estações da cidade neste fim de semana (27 e 28). A decisão tem o objetivo de diminuir a circulação de pessoas nas ruas do município e faz parte do conjunto de medidas anunciadas pelo prefeito Fabiano Horta para conter o avanço da pandemia do coronavírus. Todas as bicicletas serão recolhidas na sexta-feira (26) nas 10 estações às 22h.

Segundo o presidente da Empresa Pública de Transportes (EPT) , Celso Haddad, a decisão é de extrema importância em um momento de aumento nos casos de Covid-19 em todo o país e novas suspensões podem ser feitas nas próximas semanas.

“Tomamos a decisão de suspender a circulação das bikes vermelhinhas neste final de semana para preservar o distanciamento social entre as pessoas e evitar a formação de aglomerações nas localidades em que estão presentes as estações. Nesses dias, os serviços não essenciais estarão fechados e essa é mais uma medida para evitar que as pessoas saiam às ruas desnecessariamente”, destacou Celso Haddad.

As bicicletas compartilhadas vermelhinhas começaram a circular no dia 09/03, nas cinco primeiras estações na região central da cidade. Atualmente, o serviço conta com 10 estações em funcionamento: Praça de Itapeba, Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), Mumbuca, Rodoviária, Prefeitura, Fórum, Praça de Araçatiba, Boqueirão I, Boqueirão II e Boqueirão III.

Para utilizar as bikes, é necessário baixar o aplicativo Vermelhinhas EPT, disponível para smartphones Android e IOS. Após isso, é feito um cadastro no app, informando alguns dados pessoais e registrando um cartão de crédito como forma de segurança para retirar o passe de utilização gratuita. Mediante esse cadastro, a reserva e a retirada das bicicletas é realizada pelo próprio aplicativo, com limite de utilização diária de 1 hora nos dias úteis e 2 horas aos fins de semana.