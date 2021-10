Bicicletário Arariboia continua a ser ampliado

O projeto de expansão do Bicicletário Arariboia, no Centro de Niterói, está sendo desenvolvido em passos largos. A iniciativa de dobrar o tamanho do espaço está dependendo da desapropriação do terreno ao lado, onde funciona um estacionamento. Atualmente, o bicicletário conta com 446 vagas para bicicletas e, com o aumento, poderá guardar 950 bikes, representando um acréscimo de 113% na oferta de espaços.

O coordenador do Programa Niterói de Bicicleta, Felipe Simões, explicou que o projeto de expansão está dentro dos trâmites de documentação. “A ampliação vai dobrar o espaço. Por causa da pandemia tivemos uma redução dos horários das Barcas e desde o início das medidas de restrição o número diminuiu. Estamos trabalhando com 70% da capacidade”, contou.

Simões explicou, ainda, que em outubro do ano passado, esse percentual variou entre 35% a 40%. “Na verdade, o número de viagens diminuiu, mas a proporção das viagens não caiu”, frisou. O Plano de Mobilidade indica que 4% de todas as viagens feitas em Niterói são por pessoas de bicicletas. “Isso não reduziu, dentro da diminuição das pessoas circulando nas ruas o percentual continuou o mesmo”, completou.

Além da expansão do bicicletário Simões garantiu ainda a implantação de até 12 quilômetros de estrutura cicloviária em Niterói. “Nesse ano implantamos três quilômetros e vamos chegar aos 12 ainda em dezembro”, finalizou.

O bicicletário foi projetado para armazenar até 446 bicicletas e gratuitamente. Os usuários são cadastrados e precisam levar cadeados e correntes próprios para guardar as bikes. O estacionamento das bicicletas funciona, de segunda a sexta-feira das 6h às 22h, e aos sábados das 7h às 18h. A obra faz parte do programa ‘Niterói de Bicicleta’, com área de 478 metros quadrados e investimento de R$ 852.598,79.