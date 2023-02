Bicheiro Rogério Andrade é alvo de operação contra lavagem de dinheiro

Também são alvo da Operação Pequod, o filho e o irmão de Rogério Andrade, Gustavo e Renato.



O bicheiro e patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, Rogério Andrade é alvo da Operação Pequod, do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Polícia Civil do RJ, contra lavagem de dinheiro. Agentes buscam cumprir 25 mandatos de busca e apreensão nesta sexta-feira, (10/02). Além disso, a Justiça mandou bloquear R$ 40 milhões em bens e valores. Também são alvo de buscas o filho e o irmão de Rogério Andrade, Gustavo e Renato.

Segundo o MP, os rendimentos lícitos dos suspeitos não são compatíveis com o patrimônio adquirido nos últimos anos. O período analisado de irregularidades foi de 2012 a 2018.

Carros de Rogério Andrade / Divulgação MP

Reprodução MPRJ

Os investigadores identificaram que cerca de R$ 42 milhões são decorrentes de patrimônio adquirido com o dinheiro da exploração de jogos de azar. Há indícios ainda de que o contraventor usava empresas legalizadas, cuja arrecadação era lícita, para incluir dinheiro oriundo do jogo do bicho, máquinas de caça-niqueis e bingos.

Há na lista desde o apartamento de Andrade, na Barra da Tijuca; uma casa no condomínio Portogalo, em Angra dos Reis; uma fazenda na Bahia; o restaurante Gajos D’Ouro e até a quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel, na Zona Oeste. Empresas consideradas de fachada, segundo as investigações, também estão na relação das buscas. Além de endereços ligados a Rogério e ao filho Gustavo Andrade, são alvos os de Renato Andrade, irmão do contraventor, e de um contador.

O nome da operação é uma referência ao nome do navio Pequod que afundou com o comandante e a tripulação toda ao tentar capturar a baleia Moby Dick, do romance publicado em 1851 pelo escritor Herman Melville. Segundo os investigadores, Rogério Andrade tem como hábito se exibir em iates de luxo, um deles avaliado em R$ 10 milhões, e pescar em potentes embarcações.

A investigação foi conduzida pela 4ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro do MPRJ e pelo Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil.



Rogério Andrade e amigos / Redes sociais





Quatro meses preso



O bicheiro tinha sido preso em agosto do ano passado a mando da 1ª Vara Criminal Especializada da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio, dentro da Operação Calígula. Aquela decisão citava investigações que indicavam que uma pessoa ligada a Rogério pagava propina para policiais de delegacias especializadas.