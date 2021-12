Bicheiro é detido no Centro de Niterói

A polícia segue com ações para reprimir o Jogo do Bicho, em Niterói. A prática é considerada, pelo Código Penal, contravenção por exploração de jogo de azar. Ao longo dos últimos meses, suspeitos têm sido autuados. A ação mais recente aconteceu na manhã desta quinta-feira (23).

Agentes da operação Segurança Presente, durante patrulhamento pelo Centro de Niterói, flagraram um homem em atitude suspeita na Avenida Visconde do Rio Branco. De acordo com os agentes, o homem estaria praticando o jogo do bicho.

A equipe fez a abordagem e confirmou que o homem estava praticando a contravenção penal. Durante revista, foram encontrados dois tablets, duas impressoras portáteis e R$ 149 em espécie. Todo o material foi apreendido e o home conduzido à 76ª DP (Niterói). Após ser ouvido, o suspeito foi autuado pela contravenção e liberado em seguida.

Outras ações

A prática de jogo do bicho é considerada contravenção no Brasil. No entanto, em diversas localidades, continua sendo bastante comum, até mesmo em regiões centrais. Em Niterói, policiais da Operação Segurança Presente têm realizado ações para coibir a modalidade, que se enquadra na categoria de jogo de azar. Diversos materiais e dinheiro foram apreendidos.

Em uma padaria, localizada na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Itaipu, agentes flagraram um homem praticando a contravenção, no dia 27 de outubro Ele foi imediatamente abordado pelos agentes e conduzido à delegacia com todo o material que, segundo os policiais, era usado para o jogo do bicho. Entre eles estavam impressoras, calculadoras e dinheiro.

No mesmo dia, um homem foi flagrado enquanto atuava com o jogo do bicho em um endereço na Avenida Visconde do Rio Branco, uma das mais movimentadas da região. Ele foi abordado por uma equipe do Segurança Presente, que fazia patrulhamento pela via. Segundo os agentes, o suspeito foi abordado e revistado. Com ele, foram achados três tablets, duas máquinas de cartão, dois carregadores de celular, além de R$ 132 em espécie.