Biblioteca Parque de Niterói reabre após longo período fechada

À medida que Niterói avança na flexibilização das medidas restritivas de combate ao coronavírus previstas no “Programa Novo Normal”, uma série de espaços que se encontravam fechados desde o início da pandemia, há mais de um ano e meio, começaram a reabrir suas portas e, de maneira gradual, vão retomando suas atividades, na modalidade presencial. Dentre esses espaços, essa semana foi a vez da Biblioteca Parque reabrir suas instalações para receber os amantes da leitura e os estudantes da cidade.

Situada na Praça da República, Centro, a Biblioteca Parque de Niterói está entre os equipamentos culturais mais importantes da cidade. Além de possuir um acervo com cerca de 5 mil obras, todos à disposição do público para consulta no local e muitos deles também disponíveis para empréstimo, o espaço ainda conta com uma sala temática para atividades infantis, terminais de computadores com internet gratuita e sala de eventos para lançamento de livros.

Na Biblioteca também funciona a sede da Academia Fluminense de Letras (AFL), no entanto, diferentemente do restante do espaço, a entidade permanece com suas atividades presenciais suspensas.

Entre os frequentadores da Biblioteca Parque de Niterói, o clima é de alegria com a notícia do retorno de suas atividades presencias. A funcionária do Tribunal de Justiça, Simone da Motta de 54 anos, foi até ao local na busca por informações sobre o horário de funcionamento. A servidora estava preocupada porque não conseguiu efetuar a devolução de um livro que havia retirado, antes da suspensão das atividades da biblioteca por causa da pandemia, em março de 2020.

“Achei maravilhoso. Estava ansiosa pela reabertura da biblioteca, porque nós estávamos precisando. Eu estou com um livro que peguei em março do ano passado, um livro do Marcelo Gleiser. Já li, reli, mas, quando quis devolver, a biblioteca estava fechada e desde então estou aguardando a reabertura. Vou voltar para devolver e quero retirar outro. Nós precisamos da Biblioteca Parque funcionando”, afirma Simone que também fez questão de destacar que frequenta o local desde criança, quando ainda era estudante se preparando para o vestibular.

A servidora, que garante estar imunizada com as duas doses da vacina, relata se sentir segura para voltar a frequentar o ambiente.

“Acho ótimo as medidas de segurança adotadas pela biblioteca. Percebi que não há tumulto e que estão exigindo comprovante de vacinação. Acho que as pessoas estarão num ambiente seguro e podem vir sem medo”, conclui Simone.

Por enquanto, nesse primeiro momento de retomada das atividades presenciais, a Biblioteca Parque de Niterói está funcionando apenas de segunda a sexta-feira, sempre das 10h às 18h. Aos sábados, domingos e feriados o espaço permanece fechado. Todas as atividades da biblioteca, tais como retirada e devolução de livros, acesso ao acervo para desenvolvimento de pesquisa e atividades acadêmicas como realização de palestras ou lançamento de livros, estão funcionando normalmente.

A direção da biblioteca também informa que, para ter acesso ao espaço, o visitante precisa estar de máscara e apresentar comprovante vacinal. Além disso, o local disponibiliza álcool em gel para higienização das mãos, em todas as suas dependências. Ainda de acordo com a administração, o local recebe ação de sanitização em todos os ambientes, periodicamente.