Biblioteca Parque de Niterói apresenta documentário sobre Elza Soares

A Biblioteca Parque apresenta, no dia 15 de março, às 15h, a primeira edição do projeto Cine República. A mostra vai exibir o documentário “My Name is Now, Elza Soares”, dirigido por Elizabete Martins Campos. A exibição tem 71 minutos e é gratuita.



O longa-metragem aborda a cantora Elza Soares, ícone da música brasileira, numa saga que ultrapassa o tempo, o espaço, as perdas e os sucessos. Uma fênix, ao mesmo tempo frágil e forte, incorporada de ancestralidades brasileiras e que, com a força da natureza, transcende e canta gloriosamente.

Melhor Documentário pelo Júri Popular no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e vencedor de dois prêmios no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2019 pela Academia Brasileira de Cinema (ABC), sendo: Melhor Longa-metragem Documentário – Júri Popular e Melhor Trilha Sonora Original – Júri Oficial.



A Biblioteca Parque fica na Praça da República, em frente a Câmara dos Vereadores de Niterói.