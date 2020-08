Biblioteca Municipal Genebaldo Rosa oferece cursos online e gratuitos

Em uma parceria com a ONG Recode, a Biblioteca Municipal Genebaldo Rosa, instalada na sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed), no Mutondo, está oferecendo cursos gratuitos e online para jovens de 14 a 29 anos, podendo ser concluído até o final do ano. O objetivo deste projeto é ajudar na formação dos jovens, fazendo com que eles melhorem o seu currículo para o mercado de trabalho e diminua a desigualdade social. Além de reconhecer a biblioteca como um espaço vivo, que vem a ser uma verdadeira revolução que transforma de maneira definitiva, o antigo espaço destinado a guardar livros e a receber pesquisadores.

Os cursos oferecidos estão abertos para a comunidade em geral, inclusive para funcionário da Prefeitura de São Gonçalo, alunos do município e do estado. Sendo estes disponibilizados em diversas áreas como: Word na Prática, Excel na Real, Power Point, Internet Segura, Internet das Coisas, Inteligência Artificial, Tecnologias para o Futuro, Windows e Internet, Hackeando seu Futuro, Utilizando a Nuvem e Realidade Aumentada.

Os cursos oferecidos pela Biblioteca Municipal em parceria com a Recode, procuram usar métodos mais dinâmico para os jovens, além de poder ser acessado a qualquer momento. No final dos cursos, os alunos receberão certificados de conclusão pela Microsoft. O link para realizar o cadastro é o seguinte: plataforma.recode.org.br. O interessado vai clicar em “quero fazer os cursos”, preencher o cadastro e escolher a Biblioteca Genebaldo Rosa como a instituição. Após essa etapa, a plataforma de cursos será liberada.

Biblioteca, hoje, é sinônimo de um espaço dinâmico, de grande atração para indivíduos de todas as classes sociais e, acima de tudo, repleto de novas ofertas no campo da cultura, das artes e do conhecimento. O que existe de diferente na Biblioteca Viva? No novo modelo de biblioteca, equipamentos e tecnologia como a internet, jogos eletrônicos, projeções de vídeos e muito mais, atraem o interesse do público – desde crianças até jovens, adultos e idosos – com intensa programação de palestras, debates, exposições, apresentações musicais e teatrais, além de outras atividades específicas geradas pela própria comunidade. O espaço inteiro da Biblioteca e todos os seus serviços são voltados à facilidade de acesso aos livros, vídeos e a todos os outros materiais de cultura e conhecimento.