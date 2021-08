Beto Saad: Qualidade de vida do idoso

Entre 2010 e 2060, a expectativa do IBGE é que a população idosa vai triplicar no Brasil, alcançando mais de 66 milhões de pessoas. Chegando em 2030, com um número de Idosos acima de 60 anos maior do que de crianças. Percebe-se então que a preocupação com a qualidade de vida na terceira idade será um tema recorrente nos próximos anos.

É possível ter qualidade de vida?

A partir dos 60 anos a opinião majoritária é pensar que o Idoso está propenso a solidão, tristeza e doenças. Devemos nos preparar para as mudanças no corpo, equilibrar a mente, conservar a saúde e a qualidade de vida. O primeiro ponto é ter a consciência que os anos vividos não voltarão e aceitar a idade é uma questão de maturidade e alegria, pois ultrapassar as barreiras da juventude e chegar ao topo em experiência é a melhor resposta para si mesmo. O planejamento e objetivos serão diários com metas preestabelecidas para garantir melhor saúde física e mental.

Regras Fundamentais

Os idosos devem realizar consultas médicas, exames de rotina e check-up para garantir uma qualidade de vida monitorada e assistida, preservando a saúde psicológica e prevenindo doenças, com a tendência de viver mais e melhor. A busca por qualidade de vida está associada ao sentimento de felicidade, para encarar o cotidiano de maneira mais leve, cuidando do corpo e da mente para garantir uma visão positiva, gerando boas lembranças e a sensação de felicidade, satisfação e tranquilidade. Quando investimos na melhoria da capacidade física e psicológica permitimos que o nosso organismo aumente imunidade e diminua a possibilidades de sofrer com doenças. A áreas intelectual e psicológica, não devem ficar em segundo plano, pois existe a perspectiva de gerar transtornos, como a depressão, que afeta atualmente mais de 20% dos idosos em nosso país, além de problemas como falta de memória e doenças degenerativas cerebrais.

Na próxima edição daremos dicas de como envelhecer com qualidade de vida, afinal o “Idoso é o Jovem que deu certo!”