Benzema leva a Bola de Ouro

Jogador recebeu prêmio de Zidane, outro ídolo do futebol francês

Após vencer a Liga dos Campeões pelo Real Madri, Karim Benzema comemora outra conquista: sua primeira Bola de Ouro na carreira. Ontem (17), o francês foi o primeiro colocado, no prêmio realizado pela revista France Football. Em segundo lugar ficou o senegalês Sadio Mané, do Liverpool. Já o belga Kevin De Bruyne, do Mancherster City, é o terceiro melhor jogador. A lista revela os 30 melhores jogadores do mundo, considerando-se o desempenho da temporada 2021/22 – de acordo com o portal.

Igualmente apontado como um dos maiores da história, enquanto jogador, Zinedine Zidane – ídolo do futebol francês – foi quem anunciou e entregou o prêmio. O atual técnico já chegou a treinar Benzema no Real Madrid e conquistou, com ele, três títulos consecutivos da Liga dos Campeões.

Dentre os resultados que chamaram a atenção, o fato de o jogador português Cristiano Ronaldo ter tido a pior colocação, desde 2005. Último vencedor do prêmio, em 2021, Messi nem apareceu na relação – o que não ocorria desde 2005. Os resultados são um marco: é o fim de uma era dominada pela rivalidade entre o argentino e o lusitano.

O melhor goleiro da lista foi o belga Thibaut Courtois, do Real Madrid, que ficou em 7º lugar. Ele também venceu o Prêmio Lev Yashin, de melhor goleiro da temporada.

Confira o top 30 do futebol mundial:

1º – Karim Benzema (Real Madrid)

2º – Sadio Mané (Liverpool)

3º – Kevin De Bruyne – (Manchester City)

4º – Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

5º – Mohamed Salah (Liverpool)

6º – Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

7º – Thibaut Courtois

8º – Vinícius Júnior (Real Madrid)

9º – Luka Modric (Real Madrid)

10º – Erling Haaland (Borussia Dortmund)

11º – Heung-Min Son (Tottenham)

12º – Riyad Mahrez (Manchester City)

13º – Sébastien Haller (Ajax)

14º – Fabinho (Liverpool)

14º – Rafael Leão (Milan)

16º – Virgil van Dijk (Liverpool)

17º – Casemiro (Real Madrid)

17º – Dusan Vlahovic (Fiorentina e Juventus)

17º – Luis Díaz (Porto e Liverpool)

20º – Cristiano Ronaldo (Juventus e Manchester United)

21º – Harry Kane (Tottenham)

22º – Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

22º – Phil Foden (Manchester City)

22º – Bernardo Silva (Manchester City)

25º – Joshua Kimmich (Bayern de Munique)

25º – Mike Maignan (Milan)

25º – Antonio Rudiger (Chelsea e Real Madrid)

25º – João Cancelo (Manchester City)

25º – Christopher Nkunku (RB Leipzig)

25º – Darwin Nuñez (Benfica e Liverpool)

Futebol feminino

A vencedora da Bola de Ouro, no futebol feminino, foi Alexia Putellas, jogadora espanhola do Barcelona. A meia – que não disputou a Euro – recebeu o segundo prêmio seguido na carreira. A segunda colocada foi a inglesa Beath Mead, do Arsenal. Em terceiro, ficou a australiana Sam Kerr, do Chelsea.