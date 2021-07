Benny Briolly repudia ataque e pede combate a discriminação na Câmara

Vítima de ataque transfóbicos na Câmara de Vereadores de Niterói, Benny Briolly (PSOL) não poupou críticas a Paulo Eduardo Gomes, apesar de ser do mesmo partido. Segundo a vereadora, práticas de discriminação tem de ser combatidas na Casa.

“A Câmara Municipal de Niterói é atravessada por toda lógica estrutural racista, machista, transfóbica e lesbofóbica. É um ambiente que reproduz todas as opressões que fazem de nós, mulheres pretas, trans e lésbicas extremamente vulneráveis nesses espaços. São muitas as situações, algumas mais sutis, discretas, mas não menos violentas, porque vão machucando diariamente. Em várias ocasiões sou tratada com desrespeito que jamais seria usado com demais vereadores”, lamentou.

Benny ainda disparou contra seu desafeto na Câmara, Douglas Gomes (PTC), vereador que já foi acusado pela mesma de ataques transfóbicos. “Desde que tomei posse tenho sofrido uma série de ataques, os mais explícitos e escancarados partem principalmente, mas não exclusivamente, do vereador bolsonarista do PTC, inclusive durante as sessões do plenário. Por isso, a cada ataque tenho afirmado a necessidade da Câmara dar tratamento e consequência para enfrentar esse tipo de violência política de gênero”, afirmou.

A vereadora se solidarizou com a colega de plenário. “Na semana passada mais uma vez sai de uma sessão do plenário chorando, desmoronei diante de tanta transfobia. Vejo as mãos do poder querendo calar minha boca, sinto os olhares de crueldade e eles transbordam como vi acontecer ontem com a Verônica Lima. Por isso, me solidarizo completamente com a Vereadora e repudio a lesbofobia e o machismo contidos na fala do Vereador Paulo Eduardo”, disse.

Sobre as declarações de Douglas Gomes, que chamou Paulo Eduardo de grosseiro e disparou contra a postura da vereadora na Câmara, Benny acusou de ser transfóbica. “Essa coisa que ele tem de querer me atacar o tempo todo é uma expressão de transfobia. Principalmente quando tenta me pintar como agressiva e violenta, esses são estereótipos historicamente usados para atacar nós mulheres Travestis e Transsexuais”, disparou.