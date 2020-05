Benefícios sociais são prorrogados até o final do ano em Niterói

Foi publicada em Diário Oficial, na manhã dessa sexta-feira (15), que os benefícios sociais emergenciais criados em Niterói, para enfrentamento do coronavírus, serão prorrogados até dezembro desse ano.

Além da doação de cestas básicas para a população mais necessitada, também foram prorrogados o Programa Busca Ativa, que fornece um auxílio para ambulantes, catadores de recicláveis, trabalhadores da economia solidária e artesãos; o Programa Renda Básica Temporária, com auxílio de R$ 500 para as famílias beneficiadas pelo Cadastro Único de Programas Sociais, do Governo Federal em Niterói.

De acordo com a publicação, os programas serão fiscalizados pela Controladoria Geral do Município, e os programas poderão ser suspensos caso a economia melhore e o índice de desemprego na cidade diminua, assim como outros demais indicadores. A Câmara Municipal analisou, na noite da última quinta-feira (14), essa e mais duas mensagens mensagens-executivas encaminhadas pelo prefeito Rodrigo Neves (PDT), além de dois projetos de lei dos vereadores. Todas tratam das medidas de combate à pandemia e os efeitos provocados na economia.