Beneficência Portuguesa de Niterói tem nova diretoria eleita

A Sociedade Beneficência Portuguesa de Niterói terá uma nova presidência para o biênio 2022-2023. A eleição foi realizada na tarde de ontem (30), na sede do Hospital Santa Cruz, unidade administrada pela entidade. A chapa ‘Beneficência dos Sócios’, encabeçada pelo presidente do Conselho Administrativo, Vinícius Nery, abriu mão de concorrer, em razão da desistência do Dr. Pedro Archer, atual presidente da diretoria, ter aberto mão de concorrer à reeleição pela chapa ‘Recuperação do Hospital Santa Cruz’, que acabou sendo a única postulante e aclamada vencedora. O novo presidente será o economista e empresário Victor Gonçalves.

Para Victor, é uma alegria muito grande poder ver tantos associados participando desse momento tão importante. “A partir de agora, começa uma nova história na Sociedade Beneficência Portuguesa de Niterói. A intenção é a recuperação da entidade e pretendo contar com a ajuda de toda a diretoria para fazer com que tudo volte a ser nos áureos tempos do Hospital Santa Cruz”, comentou.

De acordo com Vinicius Nery, presidente deliberativo do conselho e que presidiu a assembleia, a decisão de abrir mão da candidatura foi o fato da desistência de Pedro Archer em concorrer. “Quando a chapa viu que a presidência seria do Victor Gonçalves, concordaram que era uma nova fase. Esse grupo que aqui estava e com todo cansaço, desgaste e quando viram que não era o presidente atual resolveu retirar e dar novo segmento da sociedade, oxigenar é bem importante”, relatou.

Segundo Pedro Archer, a desistência se deu, pois a gestão que esteve à frente nos últimos seis anos, junto com o corpo jurídico, ia impugnar a chapa jurídica ou administrativamente. E que, por esse motivo, não teriam deixado a atual diretoria prestar contas, tentando, segundo ele, todas as maneiras impedir o cumprimento desta medida.

“No dia da inscrição da chapa, junto com o corpo jurídico, conversamos e decidimos pela substituição, em nome do projeto de reconstrução do Hospital Santa Cruz e tudo o que ele significa para todos os associados”, relatou.

A eleição para o Conselho Deliberativo da entidade ficou marcada para hoje, às 18h.

Recordando

No último dia 21, foi realizada, no Clube Português, uma assembleia para apresentação do pedido de recuperação judicial da entidade, que seria protocolada na Justiça. A ideia é recuperar os áureos tempos da entidade, reativar o tradicional Hospital Santa Cruz e, com isso, impedir que o leilão do prédio; problema que se arrastra na justiça há anos.

Segundo a diretoria atual, outro objetivo seria quitar as dívidas trabalhistas e previdenciárias, que giram em torno de R$ 200 milhões. A Sociedade Portuguesa de Beneficência, caso tenha o seu pedido de recuperação judicial deferido, deverá ter atenção redobrada na prestação de contas, já que o Poder Judiciário estará fiscalizando todos os atos praticados.

Desde o início do ano, a diretoria da Sociedade Beneficência Portuguesa de Niterói está passando por confusões, como aconteceu na reunião do Conselho Deliberativo e na Assembleia Geral Ordinária, no início desse mês. Também aconteceu uma ranhura no dia 10 de março em uma assembleia que seria realizada para discutir a homologação das contas.