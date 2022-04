Belo se filia ao partido de Bolsonaro e disputará eleições

Depois de ser uma das atrações no aniversário de Cláudio Castro, o cantor Belo foi convidado a se filiar ao PL, partido do governador e do presidente Bolsonaro. Dessa forma, o pagodeiro anunciou sua candidatura para deputado federal nas eleições 2022, que ocorrem em outubro.

Anteriormente, no pleito de 2014, Belo pensou em uma candidatura e chegou a se filiar no PCdoB. Contudo, a campanha não foi para frente.

O anúncio do cantor desagradaram alguns bolsonaristas, que não gostariam de dividir bancada com o pagodeiro que já foi preso três vezes. A última ocorreu no ano passado, depois de fazer show na Maré, durante a pandemia da Covid-19. Em 2002 e 2004 o artista ficou encarcerado por envolvimento com o tráfico de drogas, quando foi condenado ao regime fechado. Em 2010, Belo se livrou do processo.