Bebê morre e família acusa maternidade de erro, em Niterói

Caso aconteceu na Maternidade Municipal Alzira Reis, em Charitas

A família de Pâmela Soares denuncia que a médica da unidade de saúde foi negligente. Com 9 meses e trinta e nove dias de gravidez, ela perdeu o bebê que esperava e se chamaria Luan Miguel da Silva Monteiro.

Lucian Monteiro, marido de Pâmela, explica que após ter se queixado de dores e perda de líquido, na terça-feira (3), ele e a esposa foram à maternidade que fica em Charitas, na Zona Sul de Niterói. Chegando lá, a médica responsável pelo atendimento fez exames, escutou o coração do bebê e mandou a grávida voltar pra casa. Segundo Lucian, a médica disse que “ainda não estava na hora da criança nascer”.



“A minha esposa foi, na Maternidade Municipal Alzira Reis, com bastantes dores e contrações. Tinham de interná-la. Ela não podia mais andar. Estava andando com muito esforço, sentindo dores. Simplesmente, mandaram ela para casa, depois que a dor deu uma diminuída”, disse o marido de Pâmela.



No entanto, no dia seguinte, quarta-feira (4), Pâmela retornou ao hospital, com dores ainda mais fortes.



“A bolsa estourou em casa. Voltamos, com ela, às pressas. A médica fez uma ultrassonografia e disse que o coração do bebê estava parado. Foi negligência médica”, ressaltou o marido de Pâmela, que frisou ter todas as provas das ultrassonografias e do andamento de como estava o filho do casal – “saudável e com cerca de três quilos”:



“Estava super saudável. As médicas elogiavam. Ele estava super bem e se mexia, inclusive. O dia 3 já era o limite dele, para sair”.



Atendimento precário



Além de vivenciar o drama pessoal, Lucian relatou, também, o que havia testemunhado na maternidade. Ele viu “uma menina agachada, sentindo dores, que não conseguia ficar sentada, no banco”:



“Não a colocaram numa maca e nem a deitaram. A condição do hospital é horrível. Na recepção, tratam as pessoas com ignorância”.

A mãe da jovem, Lúcia Santos, reforça que, na maternidade, constatou-se que Pâmela havia perdido o filho:

“Chegando no atendimento, ela foi avisada que tinha perdido o bebê. E a médica concluiu que o certo era ter ficado na maternidade, já no dia 3”.

De acordo com Lúcia, a Alzira Reis foi negligente.



“Que lugar é esse que não sabe prestar atendimento correto? Estamos todos muito tristes. Estou inconsolável. Só quero justiça diante de tudo isso”, indignou-se.



Em nota, a Prefeitura de Niterói informou que está apurando o ocorrido para tomar as medidas necessárias. E que segundo o boletim de atendimento, os protocolos determinados pelo Ministério da Saúde foram seguidos no primeiro atendimento.



A Prefeitura informou ainda que o bebê foi retirado da barriga da mãe e o material da placenta enviado para exame, o que vai auxiliar para determinar a causa da morte. O caso também será avaliado pela Comissão de Óbito.



Ainda segundo a Prefeitura, a família foi acolhida pela equipe da Maternidade Municipal Alzira Reis e está recebendo os cuidados necessários.



A Pâmela que estava grávida, continua internada na maternidade, em Charitas. O enterro do bebê está marcado para está sexta-feira (5), em Niterói.