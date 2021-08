Bebê internado no Heat vai para abrigo

Um bebê que chegou ao setor de pediatria do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, há dois meses com deficiência imunológica e fazendo infecção respiratória, além de ser prematuro, o pequeno Miguel vai para um abrigo no Rio de Janeiro depois que sua mãe perdeu a guarda. Os funcionários do Heat estão organizando uma campanha para arrecadar roupas e material de higiene pessoal.

Miguel é o xodó dos médicos, enfermeiros, equipe de apoio e pessoal administrativo do hospital, que anunciaram a campanha nesta segunda-feira (2). As doações devem ser feitas no próprio hospital, localizado na Rua Osório Costa, s/n, Colubande. Na rua do Fórum novo.

“Ele não tem nada. Então qualquer doação é bem-vinda. Conseguimos junto aos pais que estão com seus filhos internados na unidade e com funcionários a doação de algumas roupas. Mas não são suficientes. Queremos que ele saia do Heat abastecido de roupas e material de higiene pessoal, como creme, lenços umedecidos, sabonete e shampoo”, garantem os funcionários.