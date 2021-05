Bebê imunizado contra a Covid-19

Enquanto muitas pessoas aguardam ansiosamente para chegar a sua vez de receber a imunização contra a Covid-19, um bebê de 40 dias nasceu com os anticorpos. A mãe, Talita Mengali Izidoro, de 33 anos, foi imunizada com as duas doses da CoronaVac. Ela é médica e estava atuando na linha de frente no posto de saúde de Tubarão, no sul de Santa Catarina.

“Meu obstetra foi fundamental na decisão e me deixou super tranquila. Na época o Ministério da Saúde recomendava que as gestantes só poderiam tomar se tivessem com atestado recomendando e se tivesse na linha de frente como aconteceu comigo”, relata a médica, que não pegou Covid-19 nem antes e nem durante a gravidez.

Quando Enrico nasceu, a equipe coletou amostra de sangue para o teste de neutralização. Seis dias depois veio o resultado de que o bebê estava imunizado.

“Ficamos felizes e emocionados com a imunização dele e que sirva de incentivo à outras gestantes. Um dose de esperança a todos!”, descreveu Talita, que também é mãe de uma menina de 6 anos.

A médica não sabe até quando o filho estará imunizado, mas fará novos exames com 3 e 6 meses para saber se continua protegido. “Não sabemos até quando essa imunização estará presente, realizarei o exame novamente com 3 e 6 meses até porque estou em aleitamento materno exclusivo tendo a possibilidade de continuar transmitir anticorpos”, concluiu.

Em Santa Catarina, a vacinação de gestantes com a AstraZeneca segue suspensa. O grupo deve ser imunizadas com vacinas Coronavac ou Pfizer.