Beatriz Ferreira leva a prata no boxe em Tóquio 2020

Campeã sul-americana, campeã pan-americana, campeã mundial e agora vice-campeã olímpica. Beatriz Ferreira (60kg) encerrou neste domingo, 8, um ciclo praticamente perfeito. A derrota por unanimidade para a Kellie Anne Harrington (Irlanda) garantiu ao Brasil a quinta medalha de prata nos Jogos de Tóquio.

A pugilista baiana ainda assegurou ao boxe nacional a melhor campanha olímpica de todos os tempos, com um ouro, uma prata e um bronze. Antes dela, Abner Teixeira havia conquistado o terceiro lugar na categoria até 91kg e Hebert Conceição havia se sagrado campeão entre os boxeadores até 75kg.

Apesar de toda a tensão que cerca uma final olímpica, Bia conseguiu encaixar seus golpes desde o início da luta e mostrar sua superioridade aos árbitros diante da irlandesa, campeã mundial em 2018 e vice em 2016.

A derrota de Bia Ferreira encerra a boa participação do boxe brasileiro nas Olimpíadas de Tóquio, sendo, ao lado do skate, o esporte que mais deu medalhas ao Brasil: três. Foram, ainda, um ouro, com Hebert Souza, e um bronze, com Abner Teixeira, além da sua prata.