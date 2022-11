‘Beatles Num Céu de Diamantes’ terá apresentação gratuita em Niterói

Dirigido por Charles Möeller & Claudio Botelho, musical traz clássicos do memorável grupo inglês

Com mais de uma década de sucesso, o prestigiado musical ‘Beatles Num Céu de Diamantes’ fará uma única apresentação, com entrada gratuita, no Theatro Municipal de Niterói. O Espetáculo acontecerá na próxima quarta-feira (16), às 19h, como parte da programação do evento “Aniversário de Niterói – 449 Anos”.

A montagem, dos renomados diretores Charles Möeller & Claudio Botelho, está em cartaz desde 2008 e é um fenômeno teatral, com aclamação do público e da crítica. Já foi visto por mais de 1 milhão de espectadores em 22 temporadas por diversas cidades do Brasil e no exterior.

Ganhador do Prêmio Shell e do Prêmio Contigo de Teatro, é o espetáculo de Teatro Musical há mais tempo em cartaz no Brasil, e foi classificado pela crítica como “um dos maiores sucessos teatrais dos últimos anos”.

No palco, atores, cantores e músicos, apresentam uma emocionante visão sobre a obra dos Beatles, através da interpretação das histórias que existem em cada canção, mostrando como encontrar teatralidade em músicas que, originalmente, não foram feitas para o teatro.

O roteiro, sem nenhum texto falado, evidencia a música como a grande protagonista e apresenta mais de 50 canções, com suas letras originais em inglês, que foram rearranjadas para a linguagem do Teatro Musical e agrupadas em temas que conduzem a história.

Neste passeio pelos repertórios mais ricos da música popular mundial, o público vai acompanhar sucessos como “Lucy in the Sky with Diamonds”, “Yesterday”, “Hey Jude”, “Let it Be”, “Help”, “Come Together”, “Here Comes the Sun”, “Something”, “Yellow Submarine”, “All You Need is Love”, e muitos outros, trazendo clássicos e canções do ‘lado b’, do inesquecível e mítico quarteto de Liverpool.

O espetáculo preparou uma surpresa para a apresentação em homenagem aos 449 anos de Niterói. Convidou a atriz e cantora niteroiense Agatha Félix, um dos mais promissores talentos artísticos da nova geração, para uma participação em um número especial.

Nascida e criada em Niterói, aos 15 anos, Ágatha já é uma veterana dos palcos e da TV. A artista teen integrou os espetáculos “A Noviça Rebelde”, “O que Terá Acontecido a Baby Jane?”, “Annie – O musical”, “Shrek – O Musical” e “Broadway Baby”. Também já fez participações em novelas.

Na carreira musical, ela já lançou cinco singles. Para representar a nova geração artística de Niterói, Ágatha se junta ao elenco de Beatles para este dia de comemoração no palco do Theatro Municipal.

Serviço

‘BEATLES NUM CÉU DE DIAMANTES’

Data: 16 de novembro (quarta)

Horário: 19h

Duração: 90min

Classificação indicativa: Livre

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua Quinze de novembro, 35 – Centro- Niterói – RJ – 24020-125

Telefone: 3628-6908