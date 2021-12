BC reconhece oficialmente inflação acima de 10% em 2021, pela primeira vez desde a era Dilma

O Banco Central informou nesta quinta-feira (16) que elevou de 8,5% para 10,2% sua estimativa de inflação para o ano de 2021, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Com isso, o BC admitiu oficialmente que a inflação ficará acima em dois dígitos (acima de 10%) pela primeira vez desde 2015 — quando somou 10,67%, durante a era Dilma.

O banco informou ainda que a meta não será cumprida neste ano, algo que já tinha acontecido em setembro deste ano. O centro da meta de inflação, em 2021, é de 3,75%. Pelo sistema vigente no país, será considerada cumprida se ficar entre 2,25% e 5,25%. Com isso, a projeção do BC está bem acima do teto do sistema de metas.