BBC volta a transmitir em ondas curtas para furar bloqueio russo e irrita Putin

A rede britânica BBC retomou a emissão de ondas curtas de rádio para que o serviço de informação seja acessado por quatro horas na Ucrânia e em partes da Rússia. A informação do jornal New York Times indica que a tática utilizada na 2ª Guerra Mundial foi retomado para furar o bloqueio de informação imposto no território russo, já que é proibido o uso da palavra guerra pra descrever o conflito em território ucraniano, além da dificuldade de acesso em parte das cidades bombardeadas.

Na semana passada, a Rússia bombardeou a torre de rádio e TV de Kiev, a capital do país. Canais saíram do ar e há problemas na infraestrutura de informação no país. As ondas curtas chegam a longas distâncias e podem ser captadas por rádios portáteis.

Já no território russo, rádios independentes saíram do ar e o Kremlin conseguiu aprovar uma lei que determina a prisão por até 15 anos para quem falar em guerra. A medida criminaliza o jornalismo no país, segundo organizações internacionais, e é vista como um ataque à liberdade de imprensa e expressão.

A BBC tinha aposentado o seu serviço de ondas curtas há 14 anos e retoma a transmissão após interromper os serviços na Rússia. O escritório da empresa foi fechado por conta da nova lei. Sites da companhia foram retirados do ar por ordem do Kremlin.

Segundo os britânicos, em relato no NYT, a audiência no site russo da companhia atingiu recorde de 10,7 milhões de acessos na semana passada. O número é um recorde. Os visitantes do site em inglês subiram 252%, para 422 mil usuários.

A cobertura da BBC já foi criticada por autoridades russas. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, disse em coletiva que o serviço britânico pratica terrorismo de informação para “minar a estabilidade e a segurança russa”.

Foto: imagem ilustrativa