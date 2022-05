“Batman da Colina”, Thiago Rodrigues encerra insegurança na meta vascaína

Destaque da temporada de 2022 ao lado de Raniel, Thiago Rodrigues tem sido exaltado por torcedores que sofreram com os antigos goleiros do clube. Todo grande time começa pelo arqueiro, e o Vasco nesta temporada acertou de vez na contratação do atleta de 33 anos. Confiante com os pés e com as mãos, o jogador é um dos pilares da equipe que busca retornar à Série A.

Por causa do uso de uma máscara de proteção desde o tempo de CSA, antigo clube do goleiro, Thiago Rodrigues foi batizado como “Batman da Colina”. Os elogios pela segurança dentro do gol também ocorrem internamente, entre a comissão técnica do cruzmaltino. Principalmente, por entender a responsabilidade de jogar no Vasco da Gama, em meio a cruzada que é a segunda divisão, e a pressão pela volta à elite nacional.

Em seis jogos na Série B, foram apenas três gols sofridos. As defesas milagrosas do arqueiro se destacam também, a cada atuação. Apesar do resultado não ser o esperado (duas vitórias e quatro empates), pelo menos o clube sabe com quem contar para evitar derrotas. O Vasco enfrenta o Bahia na próxima rodada, neste domingo (15), às 16h, em São Januário.

Foto: Rafael Ribeiro / Vasco