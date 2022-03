Batman arrebenta nas bilheterias de Niterói

O filme teve a segunda maior estreia do cinema na pandemia.



Desde que estreou nos telonas, o novo Batman é um estrondoso sucesso. O filme arrecadou mais de R$ 260 milhões no mundo só no final de semana da estreia. No Brasil, já acumulou R$ 45 milhões em bilheteria na pré-estreia no dia 1º de março. Quem vai assistir sai da sala comentando que é incomparável a sensação de assistir ao filme no cinema, onde o telespectador pode desfrutar de tela gigante, áudio de qualidade, escuridão, ar condicionado, cadeiras anatômicas super confortáveis..

O filme foi a segunda maior estreia na pandemia, ficando atrás apenas de ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’. Para quem prefere assistir pelo streaming, o filme chega em abril na plataformadoHBO Max.

O longa-metragem é visualmente excelente e a fotografia é impecável. O roteiro é bem construído e as cenas de ação são emblemáticas. É um live-action muito fiel as histórias em quadrinhos.

ELENCO

O ator que interpretou o famoso vampiro Edward nos cinemas agora está mais sombrio ao interpretar o Batman. Robert Pattinson é o protagonista do filme e tem recebido muitos elogios pela sua atuação no longa.

O elenco conta com Zoë Kravitz (Mulher-Gato), Paul Dano (Charada), Jeffrey Wright (Comissário Gordon), John Turturro (Carmine Falcone), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) e Colin Farrell (Pinguim).

Confira a sinopse do filme:

Gotham está sendo atingida por uma série de crimes horríveis, que a polícia há muito tempo é incapaz de enfrentar. Bruce Wayne, também conhecido como Batman, faz o que pode, mas também atinge seus limites. O Pinguim tem sua responsabilidade com isso, mas ele é apenas um elemento na grande selva da cidade. A aparição de Selina Kyle, também conhecida como Mulher-Gato, cria confusão emocional adicional no herói com sede de justiça.

CRONOLOGIA DO BATMAN:



Primeira HQ (1939)

A primeira aparição do Batman na DC Comics ocorreu em 1939, na HQ #27. Mas, a origem do Batman é apresentada pela primeira vez na HQ #33 em novembro de 1939 e depois é refeita, em Batman #47.

1.Batman: O Filme (1966)

Batman e Robin enfrentam um plano diabólico arquitetado pelo quarteto formado pelos piores criminosos de Gotham City: Coringa, Pinguim, Charada e Mulher Gato. Baseado nas histórias em quadrinhos criadas por Bob Kane.

2. Batman (1989)

Após testemunhar a morte brutal de seus pais quando criança, o milionário filantropo Bruce Wayne luta contra o crime na cidade de Gotham disfarçado do herói Batman, que coloca medo nos corações dos vilões. Mas quando um louco e deformado que se autointitula Coringa começa a controlar o submundo do crime em Gotham, Batman precisa encarar seu mais perverso inimigo para proteger sua identidade e a mulher que ama, a repórter Vicki Vale.

3. Batman: O retorno (1992)

O monstruoso Pinguim, que vive nos arredores de Gotham, se junta ao diabólico empresário Max Shreck para vencer Batman de uma vez por todas. Porém, a secretária de Shreck, Selina Kyle, descobre os planos e se transforma na irresistível Mulher Gato que se alia na destruição de Batman.

4. Batman Eternamente (1995)

Percorrendo as ruas de Gothan, Batman está pronto para defender a lei, mas desta vez o perigo vem em dobro. O vilão Duas Caras conta com a sorte para se vingar de Batman e Charada é um gênio criminoso cheio de truques e ideias diabólicas. Juntos, querem descobrir a identidade secreta do Homem Morcego e destruí-lo. Batman conta com a ajuda da irresistível Dra. Chase Meridian, psicóloga especialista em duplas personalidades, e do jovem acrobata que se transforma em seu novo parceiro, Robin.

5. Batman e Robin (1997)

A dupla dinâmica enfrenta os supervilões Mr. Freeze e sedutora ecoterrorista Hera Venenosa. Mas, para poder livrar Gotham City das garras dos vilões, Batman e Robin contam com uma nova companheira, a Batgirl.

6. Batman Begins (2005)

O jovem Bruce Wayne viaja para o Extremo Oriente, onde recebe treinamento em artes marciais do mestre Henri Ducard, um membro da misteriosa Liga das Sombras. Quando Ducard revela que a verdadeira proposta da Liga é a destruição completa da cidade de Gotham, Wayne retorna à sua cidade com o intuito de livrá-la de criminosos e assassinos. Com a ajuda do mordomo Alfred e do expert Lucius Fox, nasce Batman.

7. O Cavaleiro das Trevas (2008)

Com a ajuda de Jim Gordon e Harvey Dent, Batman tem mantido a ordem na cidade de Gotham. Mas um jovem e anárquico criminoso conhecido como Coringa ganha força e decide instaurar um verdadeiro caos na cidade. O justiceiro será testado psicologicamente e fisicamente como nunca fora antes em um confronto bastante pessoal. Cabe a Batman encontrar uma maneira de deter o sádico vilão antes que mais vidas sejam perdidas.

8. Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012)

Após ser culpado pela morte de Harvey Dent e passar de herói a vilão, Batman desaparece. As coisas mudam com a chegada de uma ladra misteriosa, a Mulher-Gato, e Bane, um terrorista mascarado, que fazem Batman abandonar seu exílio forçado.