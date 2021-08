Bateria Swing da Batalha inicia ensaios sob comando do Mestre Laion

Os ritmistas da Swing da Batalha já tem data para o retorno dos trabalhos. No próximo dia 8 de setembro iniciam os ensaios da bateria do Acadêmicos do Sossego, sob o comando do Mestre Laion, para o próximo desfile. Seguindo todos os protocolos sanitários, só será permitida a entrada do ritmista com o uso de máscara. Devido a pandemia e o distanciamento social, apenas os integrantes poderão acessar o local, não aberto ao público.Após o avanço da vacinação e a grande expectativa da realização do carnaval de 2022, o início dos ensaios é primordial para a volta dos trabalhos dos ritmistas.

Além da retomada, Mestre Laion apresentará toda nova diretoria que irá compor a Swing da Batalha. “Eu não trabalho sozinho, a evidência precisa ser para todos da nossa equipe. Fizemos um ensaio fotográfico para exaltar toda nossa diretoria. O diretor de bateria trabalha do começo do ensaio até após o desfile. Sem eles eu não sou ninguém, tanto no ensaio, durante, e no desfile. Ninguém vence sozinho!”, revelou Mestre Laion.

Compõem a nova diretoria da Swing da Batalha: Bertoly (Cuíca), Thayane Cantanhêde (Chocalho), Sávio Costa (Tamborim), Celso, Ygor, Paulão , Japonês, Daniel Costa, Victor, Vinicius, Taranta Neto, Andre jr, Felipe Bruno, Polinho, e na parte administrativa Zé.

Esse é o time oficial da Swing da Batalha, sob o comando do Mestre Laion, que irá em busca da nota máxima em 2022, onde o Acadêmicos do Sossego levará o enredo “Visões Xamânicas” do carnavalesco André Rodrigues. A agremiação será a sétima escola a desfilar na sexta-feira de carnaval.