Batalhões de Niterói, SG e Itaboraí terão câmeras nas fardas ainda neste ano

Policiais militares que atuam nas regiões Leste Fluminense e dos Lagos deverão começar a atuar com câmeras acopladas em seus uniformes ainda neste ano. Nesta segunda-feira (30), batalhões da capital fluminense começaram a atuar com o equipamento.

De acordo com o coronel Sylvio Guerra, comandante do 4° CPA, os batalhões subordinados à unidade, 7° BPM (São Gonçalo); 12° BPM (Niterói); 25° BPM (Cabo Frio); e 35° BPM (Itaboraí) deverão contar com o novo fardamento ainda em 2022. Contudo, ainda não há uma data específica para que ocorra a implantação.

“Esse cronograma está sendo feito pela PMERJ. Esse ano ainda [deverá acontecer a implantação], porém ainda não sei a data. Acho que depois que implementar será muito bom”, disse o coronel, elogiando a medida.

Lançamento

O Governo do Estado do Rio deu início, nesta segunda-feira, à operação das câmeras operacionais portáteis para nove unidades da PM em cerimônia na Praça do Lido, em Copacabana. O evento contou com a presença do governador Cláudio Castro e do secretário de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires.

Nessa primeira etapa, os equipamentos, que ficam acoplados aos uniformes, começaram a ser usados por policiais militares do 2º BPM (Botafogo), 3º BPM (Méier), 4º BPM (São Cristóvão), 6º BPM (Tijuca), 16º BPM (Olaria), 17º BPM (Ilha do Governador), 19º BPM (Copacabana), 23º BPM (Leblon) e 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (Laranjeiras).