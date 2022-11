Batalhões de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí mudam de comando

Os batalhões de Polícia Militar das cidades de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí passaram por mudanças em seus respectivos comandos. As trocas foram determinadas pelo coronel Luiz Henrique Marinho Pires, secretário de Estado de Polícia Militar.

No 12º BPM (Niterói), o tenente-coronel Aristheu de Góes, então comandante do 7º BPM (São Gonçalo), assumiu a vaga do coronel Marcelo Carmo. Este último agora é comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

Na unidade gonçalense, o tenente-coronel Gilbert dos Santos, então comandante do 35º BPM (Itaboraí), assumiu o posto que era de Aristheu. No batalhão de Itaboraí, a vaga de Gilbert foi ocupada pelo tenente-coronel Bruno Schorcht que era subcomandante do 7º BPM.