Batalhão de São Gonçalo comemora redução de índices criminais

Neste final de semana, o 7º BPM (São Gonçalo) divulgou o balanço parcial dos índices criminais, no mês de abril de 2021, no município. A unidade comemora diminuição nos números de quesitos considerados sensíveis para a cidade, como roubo de carga, letalidade violenta e morte por intervenção de agente do estado.

Os dados preliminares são do Instituto de Segurança Pública (ISP). Segundo o levantamento, roubos de carga, por exemplo, apresentaram queda de 66,7% nos casos, em relação ao mês de abril do ano passado. Cabe ressaltar que o indicador vinha em alta em São Gonçalo, fazendo com que as polícias orquestrassem açao integrada para coibir a prática.

“O 7º BPM foi a unidade que apresentou a maior redução de roubos de carga em números absolutos, no mês de abril de 2021”, destacou o comandante da unidade, tenente-coronel Gilmar Tramontini.

Roubos de rua também estão em queda no município. De acordo com o mesmo balanço, em abril deste ano a queda foi de 44,1%, em relação ao mesmo período, no ano passado. Há pouco mais de um mês, a operação Seguraça Presente ganhou reforço em seu efetivo, expandindo o policiamento, tendo a repressão a roubos como um de seus objetivos.

Indo na contramão do que tem acontecido em Niterói, o crime de roubo em coletivo também está em baixa no município vizinho. Na cidade de São Gonçalo, a redução registrada, no último mês, foi de 43,9%. Os indicadores de letalidade violenta e morte por intervenção de agente do estado, que estiveram em alta recentemente, também apresentaram queda. Reduções de 44,9% e 59,3%, respectivamente.