Batalhão de Polícia divulga esquema para a virada do ano em Niterói e Maricá

O 12º BPM, responsável pelo policiamento em Niterói e Maricá divulgou o esquema a ser realizado nas duas cidades durante as festas. A previsão do efetivo empregado para o Réveillon é de 605 Policiais Militares, sendo parte deles utilizados no policiamento a pé, nas Forças de Choque, e em Motopatrulhas. Além disso, estão previstas 121 viaturas para o evento.

O policiamento para o Réveillon terá início às 08hs do dia 31 até às 06hs do dia 01. Em Niterói, ele será realizado nos 10 pontos onde acontece a queima de fogos. Já em Maricá, o policiamento acontece nos oito pontos onde será realizada a queima de fogos.

Em Itaipuaçu, Barra de Maricá e Centro haverá ação preventiva, policiamento ostensivo geral, motopatrulhamento, rota e força de choque. Em Ponta Negra e Jaconé, o policiamento acontece com ação preventiva, motopatrulhamento , força de choque e rota. Na Região Oceânica haverá ação preventiva, motopatrulhamento , força de choque e rota. No Centro, Gragoatá, Ingá, São Francisco e Charitas.