Batalhão de Choque realiza operação no Complexo de Santa Rosa

Policiais do Batalhão de Choque (BPChq) da Polícia Militar realizaram, na manhã dessa quarta-feira (06) uma operação, no conjunto de comunidades que compõem o chamado Complexo de Santa Rosa, na Zona Sul da cidade. Com apoio de um veículo blindado os militares realizaram buscas, entre outras, na comunidade da Igrejinha, e comunidade da Viradouro.

A princípio não houve relatos de presos, confrontos, ou apreensões, e o objetivo da operação foi reprimir o tráfico de drogas e o cumprimento de Mandados de Prisão pendentes na região.