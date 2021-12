Basquete em cadeira de rodas: Brasil inicia Sul-Americano nesta quarta-feira (08)

A seleção masculina de basquete em cadeira de rodas começa a disputar na próxima quarta-feira (8) o Sul-Americano, competição que serve de qualificação regional para a Copa América de 2022, que por sua vez é classificatória para o Mundial de 2022.

A estreia do Brasil na competição será contra a Bolívia, a partir das 19h (horário de Brasília) desta quarta. A competição conta com a participação de sete equipes: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Uruguay e Venezuela. O Campeonato da América do Sul é o torneio de qualificação regional para a Copa América de 2022, que por sua vez é classificatório para o Campeonato Mundial de 2022.

A equipe Brasileira está se preparando para esta competição desde o dia 28 de novembro quando os atletas se apresentaram em Niterói – RJ para a segunda etapa de treinamentos. Os atletas estão confiantes que os objetivos traçados pela seleção serão alcançados na Argentina. Este é o primeiro passo do Brasil rumo ao Mundial.

Brasil supera Argentina e conquista o Sul-Americano no feminino

A seleção feminina de basquete em cadeira de rodas sagrou-se campeã do Sul-Americano da modalidade, realizado em Buenos Aires, na Argentina. A final foi contra as donas da casa, mas o Brasil sobrou contra as argentinas, fez 61 a 33 e ficou com o título.

A equipe brasileira foi campeã de forma invicta no torneio que se encerrou no último sábado (4). No primeiro jogo contra as Bolivianas, o Brasil venceu por 83 a 33, na segunda partida uma vitória sobre as chilenas 56 a 8. No último jogo da fase classificatória a seleção brasileira venceu as Argentinas por 47 a 46, em um jogo muito disputado e o Brasil terminou na primeira colocação da competição.

Nas semifinais, o Brasil voltou a enfrentar as chilenas e venceu por 78 a 02, em um jogo onde a seleção dominou todo o jogo. As argentinas venceram as bolivianas e foi assim definida a grande final entre Brasil e Argentina.

Na final do Sul-Americano de basquete em cadeira de rodas, o Brasil fez um excelente jogo dominando a partida do início ao fim fechando o jogo em 61 x 33, conquistando, assim, o título de 2021. A atleta Lia Martins foi cestinha da competição com 98 pontos, compondo juntamente com a atleta Denise Eusébio a seleção de melhores jogadoras da competição.