Base integrada da PM e Guarda Municipal vira ‘elefante branco’ na Praia de Icaraí

A cidade de Niterói tem registrado os melhores indicadores de segurança pública dos últimos 18 anos. Desde 2003, quando foi iniciada a série histórica do Instituto de Segurança Pública (ISP), números de roubos de rua e de veículos, por exemplo, não alcançavam patamar tão baixo. Contudo, ainda há problemas a serem solucionados, que ainda afastam parte da sensação se segurança do cidadão.

A Praia de Icaraí possui uma base integrada entre Guarda Municipal de Niterói e Polícia Militar. O objetivo do local é ter pelo menos um agente de plantão para atender eventuais demandas. No entanto, raramente o local está em funcionamento. Dessa forma, mesmo que a região possua policiamento reforçado durante todo o dia, há quem se sinta inseguro.

A reportagem de A TRIBUNA esteve na base, no início da semana, dia 14, por volta de 9h30min. O local estava trancado, com um cadeado, e as luzes em seu interior acessas. Contudo, não havia nenhum guarda municipal ou policial militar. É importante frisar que a base é dotada de estrutura com ar-condicionado, microondas e interfone.

Tanto a Prefeitura de Niterói quanto a Polícia Militar foram questionados sobre o custo mensal de manutenção do espaço, qual sua atual finalidade, bem como se é o Município ou o Estado que arca com as despesas. Mas as instituições ainda não se manifestaram.

Fotos: Vítor d’Avila