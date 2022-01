Barricadas são removidas em SG, mas recolocação ainda é um problema

A Polícia Militar intensificou ações para remover barricadas instaladas por criminosos em vias de São Gonçalo. As ações têm acontecido quase que diariamente. Nessa quarta-feira (12), foi a vez das localidades de Mutuapira e Guaxindiba terem vias desobstruídas. O trabalho foi feito em parceria entre o 7º BPM (São Gonçalo) e a Prefeitura da cidade.

Entre o final da tarde e a noite, dois Grupamentos de Ações Táticas (GATs), com apoio de um caminhão e uma retroescavadeira, removeram obstáculos na Travessa Bruto, no Mutuapira. Ruas adjacentes também tiveram caminho liberado. Foram elas as Ruas Emílio Durval, Álvaro Costa, Ivo Cardoso, Ferreira Viana, José dos Santos Andrade, entre outras. Não houve registro de confronto.

Obstáculos foram removidos no Mutuapira – Foto: Divulgação/PMERJ

Momentos antes, em outra ação, realizada na Rua Zilda Silvares, em Guaxindiba, as equipes afirmam terem sido atacadas por criminosos, mas que não revidaram e ninguém se feriu, Segundo os PMs, os bandidos se preparavam para recolocar barricadas retiradas pela equipe na última terça-feira (11), mas foram frustrados pela chegada dos agentes.

“O intuito [da ação] é devolver aos moradores o direito fundamental de ir e vir, bem como prover a sensação de segurança e preservação da ordem pública, com o apoio da Prefeitura”, afirmou o comandante do 7º BPM, tenente-coronel Aristheu de Góes. Ainda segundo o comando do batalhão, as ações foram realizadas com sucesso. Não houve registro de feridos ou prisões.

Em Guaxindiba, bandidos tentaram recolocar obstáculos – Foto: Divulgação/PMERJ

‘Retirada definitiva’ de barricadas

Assim como quase aconteceu em Guaxindiba, a recolocação das barricadas retiradas pelas forças de segurança tem sido um problema a mais a ser enfrentado. A remoção dos obstáculos é conhecida bandeira de campanha do atual prefeito da cidade, Capitão Nelson (PL). A Prefeitura de São Gonçalo afirmou que um plano para retirada definitiva das obstruções ainda está sendo elaborado.

“Em relação às barricadas, o 7º Batalhão da Polícia Militar vem realizando operações diárias, e o trabalho está sendo acompanhado pelo município, que está finalizando um planejamento detalhado, em parceria com Estado, para colocar em prática um plano de retirada definitiva dos obstáculos colocados pelos criminosos nas ruas”, afirmou a Prefeitura, em nota enviada à reportagem de A TRIBUNA.